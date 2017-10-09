Во Владивостоке прошла массовая акция протеста (фото)

"Хотим жить, а не выживать!", "Зарплате - индексацию!", "Учитель не должен быть бедным", "За чистый МРОТ!" - с такими транспарантами и плакатами прошли 7 октября по центральным улицам Владивостока члены профсоюзов Приморья. Главная тема марша во Всемирный день действий за достойный труд - повышение минимальной зарплаты всем работающим приморцам.





120 профактивистов, принявших участие в шествии, представляли профсоюзы работников здравоохранения, образования, торговли, связи, авиапромышленности, "Электропрофсоюза" и других отраслей.

Участники шествия солидарны с мнением профсоюзов России - минимальная заработная плата не должна быть меньше прожиточного минимума. Каждый получающий минималку человек должен иметь возможность не только выживать, но и развиваться.

Профсоюзные предложения были высказаны Президенту. Он дал соответствующее поручение Правительству, и с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до девяти с половиной тысячи рублей, но это всего 85-90% федерального прожиточного минимума и 75% приморского. Только к 2019 году, по планам Правительства, МРОТ достигнет уровня прожиточного минимума работающего человека.

- Профсоюзы считают, что это можно сделать уже сегодня, поэтому и вышли на акцию. Наша цель - довести минималку до уровня потребительского бюджета каждой семьи и каждого человека, - сказал лидер профсоюзов Приморья Владимир Исаков.

Колонну с профсоюзной символикой и флагами ФППК, которая прошла от привокзальной площади до мемориального комплекса на Корабельной набережной, приветствовали проезжающие автомобилисты и встречавшиеся на пути горожане, которым активисты вручали листовки с информацией об акции. Всего в ходе акции жителям приморской столицы раздали тысячу листовок.

- Молодцы, профсоюзы! Пусть все видят, что есть сила, которая отстаивает права простых людей. Особенно приятно видеть в ваших рядах молодежь. Это значит, что с произволом жадных работодателей будет кому бороться и дальше", - сказала получившая такую листовку жительница Владивостока Альбина Трунова.

В профсоюзной колонне были молодые педагоги, медики, а также члены студпрофкомов ТГМУ, Дальрыбвтуза, Дальневосточного государственного института искусств, Политехнического колледжа.

- Я и мои коллеги пришли на шествие, чтобы защитить интересы молодых педагогов Приморья. Я сама уже пятый год работаю школьным учителем и знаю, какова реальная зарплата работников образования. Первые три года молодых специалистов хоть как-то спасает специальная надбавка. А потом нам, как и старшим коллегам, приходится брать дополнительную нагрузку, а это полторы-две ставки, чтобы сводить концы с концами. Денег катастрофически не хватает. Жилье большинство из нас снимает - покупать квартиры мы не в состоянии, - и арендная плата "съедает" огромную часть зарплаты. Урезаем себя во всем, вплоть до покупки новой одежды. Администрация школы идет навстречу, выделяет дополнительные часы для подработки, но глобально это проблему не решает. Единственное, что пока удерживает меня в профессии, - это мои ученики. Но не знаю, насколько еще хватит моего энтузиазма, - призналась педагог владивостокской средней школы №76 Анастасия Хрулькова.

Не лучше чувствуют себя и молодые врачи. Они тоже с недоумением смотрят на официальную статистику о средней заработной плате в отрасли. Чтобы хоть немного приблизиться к этим цифрам, работают вдвое больше нормы.

- Мы, студенты ТГМУ, мечтаем в будущем работать по специальности, лечить людей, но хотим, чтобы наш труд оценивался справедливо и достойно. Чтобы мы могли заниматься тем, чему учились долгие годы, не думая, где подработать, чтобы хватало на жизнь. Все мы проходили практику в больницах и поликлиниках края, видим, как реально "пашут" врачи, чтобы заработать. Оптимизма это не прибавляет. Продавцы-консультанты в магазинах получают больше, чем квалифицированные медики. Если не добиться справедливости, кто будет лечить приморцев завтра? - говорит председатель студпрофкома ТГМУ Марина Мельник.

Кстати, Марина Мельник, Светлана Трунина и Владиcлав Савинский - члены Молодежного совета ФППК - участвовали в социальном эксперименте. Они месяц жили на 7800 рублей - минимальный размер оплаты труда - и на деле убедились в том, что это невозможно. МРОТ надо поднимать.

Профактив Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" приехал в приморскую столицу специально для участия в акции.

- У нас на заводе все в порядке с зарплатой и ее индексацией, у нас вообще сильный Коллективный договор и хорошие соцгарантии для работников. Но при этом нам не все равно, как живут врачи больниц и поликлиник, куда мы обращаемся за помощью. Мы знаем, как не просто выживать на одну зарплату учителям, которые учат наших детей. Нами движет чувство профсоюзной солидарности, поэтому мы здесь, - сказал заместитель председателя профкома "ААК "Прогресс" Олег Неплюев.

Завершил профсоюзное шествие флэш-моб на Корабельной набережной. Участники акции выстроились в виде логотипа Международной конфедерации профсоюзов – организации, по предложению которой профсоюзы мира вот уже 10 лет выходят на акции 7 октября.

Не обошлось и без эксцессов. Лидера профсоюза "Торговое единство" Марину Семенову, которая по окончании флэш-моба вместе с несовершеннолетней дочерью заглянула на ярмарку на центральной площади, задержали и в течение 40 минут опрашивали сотрудники полиции. Стражам порядка не понравились профсоюзные футболки, в которых были участницы акции. Они подумали, что так выглядят сторонники Навального.

Еще больше не повезло работникам Дальневосточного завода "Звезда". Шествие, в котором 6 октября собирались участвовать 150 членов профсоюза, сорвали. Уведомление об акции власти получили в положенный законом срок, но не отработали должным образом. В результате полиция объявила шествие несанкционированным, и от него пришлось отказаться, чтобы не подвергать людей опасности.

В целом, в Приморье Всемирный день действий за достойный труд отметили в 18 городах и поселках края.

В Лучегорске, например, прошел митинг, в котором приняли участие 150 человек - энергетики, учителя и шахтеры поселка.

В Уссурийске состоялся флэш-моб под девизом "За достойный труд!", в котором приняли участие 110 человек. Они выложили шарами российский триколор и выстроились в слово "труд" на центральной площади города.

Кроме того, в 200-х трудовых коллективах Артема, Находки, Дальнегорска, Дальнереченска, Партизанска, Лесозаводска, Фокино, Камня-Рыболова, Славянки, Хороля, Чугуевки и других городов и поселков Приморья прошли профсоюзные собрания, в которых приняли участие 9300 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток