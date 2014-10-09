В Приморье выросло количество молодоженов и новорожденных

За 9 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, отмечен существенный рост количества зарегистрированных браков и выданных свидетельств о рождении детей, сообщает www.primorsky.ru.



По информации департамента записи актов гражданского состояния Приморья, с начала года органами ЗАГС края зарегистрировано 13 066 браков, что на 303 больше чем в прошлом году. Чаще всего регистрировали браки во Владивостоке - 5 227 семей, в Уссурийске зарегистрировали брак 1 379 пар, в Находке создано 1 155 семей.



Также в этом году отмечен рост рождаемости. В этом году в 19 муниципальных образованиях края родилось 18 842 младенца, что на 292 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост рождаемости отмечен во Владивостоке – 6 401 малыш, в Артеме родилось 1 179 младенца, в Уссурийске - 2057 человек.



Напомним, на сегодняшний день у приморцев пользуется популярностью государственная услуга «Рождение ребенка», которая позволяет в режиме «одного окна» получить весь пакет документов на новорожденного ребенка.



По информации краевого департамента информатизации и телекоммуникаций, услугу можно получить в краевой многофункциональном центре, имея при себе небольшой пакет документов.



«С собой достаточно иметь паспорта родителей, свидетельство о регистрации брака, а также справку из родильного дома», - сообщили в департаменте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.









