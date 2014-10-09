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В Приморье выросло количество молодоженов и новорожденных

09 Октября 2014, 12:18 | Приморье

За 9 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, отмечен существенный рост количества зарегистрированных браков и выданных свидетельств о рождении детей, сообщает www.primorsky.ru.

По информации департамента записи актов гражданского состояния Приморья, с начала года органами ЗАГС края зарегистрировано 13 066 браков, что на 303 больше чем в прошлом году. Чаще всего регистрировали браки во Владивостоке - 5 227 семей, в  Уссурийске зарегистрировали брак 1 379 пар, в Находке создано 1 155 семей.

Также в этом году отмечен рост рождаемости. В этом году в 19 муниципальных образованиях края родилось 18 842 младенца, что на 292 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост рождаемости отмечен во Владивостоке – 6 401 малыш,  в Артеме родилось 1 179 младенца, в Уссурийске -  2057 человек.

Напомним, на сегодняшний день у приморцев пользуется популярностью государственная услуга «Рождение ребенка», которая позволяет в режиме «одного окна» получить весь пакет документов на новорожденного ребенка.

По информации краевого департамента информатизации и телекоммуникаций, услугу можно получить в краевой многофункциональном центре, имея при себе небольшой пакет документов.

«С собой достаточно иметь паспорта родителей, свидетельство о регистрации брака, а также справку из родильного дома»,  - сообщили в департаменте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.





 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дети  статистика  рождаемость  свадьба  приморье  итоги 



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Комментарии

  • Псевдоним22:09, 09.10.2014#

    Думаю, что 70-80% браков и рождения детей, благодаря мигрантам. . .

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