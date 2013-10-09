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Заработная плата медицинских работников в Приморье стабильно растет
В Приморском крае продолжается поэтапный рост заработной платы у медицинских работников. По данным департамента здравоохранения Приморского края, средняя заработная плата по итогам за восемь месяцев 2013 года у приморских врачей составила 39 878 рублей, среднего медицинского персонала – 23 366 рублей, младшего медицинского персонала – 13 140 рублей.
Как отмечают в департаменте здравоохранения края, темп роста оплаты труда медицинским работникам соответствует запланированному. Напомним, что по итогам 1 квартала 2013 года средняя зарплата врача составляла – 34 462 рубля, среднего медперсонала - 19 968 рублей, младшего медперсонала- 11 519 рублей.
Например, по итогам сентября средняя заработная плата врачей Спасской центральной районной поликлиники варьировалась от 43 до 45 тысяч рублей, а медсестер от 27 до 28 тысяч.
«И это ещё не предел. Я считаю, что повышение зарплаты - это стимул для медперсонала и пример того, как можно зарабатывать. Если люди хорошо работают, то они должны хорошо получать», - считает главврач Спасской ЦРП Владимир Сухих.
Напомним, что повышение заработной платы ждет медицинских работников и за счет проведения диспансеризации населения. На эти цели в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Приморского края предусмотрено 750 миллионов рублей, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.
Следует отметить, что работа по исполнению «майских» указов Президента РФ, касающихся повышения качества жизни россиян и в том числе повышения оплаты труда работников бюджетной сферы находится на контроле руководства края. Органами исполнительной власти Приморского края ежемесячно проводится мониторинг уровня заработной платы работников подведомственных учреждений.
Для справки. Средняя заработная плата медицинских работников по итогам 2013 года должна составлять: врачи – 41 072 рубля, средний медицинский персонал – 24 485 рублей, младшего медицинского персонала – 13 163 рубля.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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