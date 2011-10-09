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Юристы территориальных ОВД Приморского края поделились опытом с коллегами

09 Октября 2011, 16:20 | Приморье

Генерал-майор полиции Андрей Николаев пожелал юристам никогда не попадать в ситуации, вынуждающие противостоять закону и своей совести

Во Владивостоке прошел семинар-совещание сотрудников правовых подразделений территориальных ОВД края и подразделений УМВД России по Приморскому краю.

Правовые подразделения давно стали неотъемлемой частью ОВД и вносят свой весомый вклад в решение задач, стоящих перед системой Министерства по охране общественного порядка и борьбы с преступностью.

Этот юбилейный для правовых подразделений год (юридической службе системы Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнилось 65 лет) стал и одним из самых сложных в связи с процессом реформирования органов внутренних дел. С принятием Федерального закона «О полиции» появилась острая необходимость переработки всей нормативно-правовой базы деятельности органов внутренних дел, как на федеральном, региональном, так и на районном уровнях. Основные усилия правовых подразделений направлены на то, чтобы максимально полно содействовать процессам преобразований, происходящим в органах внутренних дел.

Участники семинара делились опытом правовой работы с коллегами по совершенствованию механизма защиты законных интересов ОВД в судах, принятию мер к внедрению автоматизированных правовых систем для повышения правового уровня сотрудников полиции. Также не остались без внимания недостатки в правовом обеспечении оперативно-служебной деятельности, которые негативно отражаются на результатах деятельности органов внутренних дел.

Начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Андрей Николаев, открывая работу семинар-совещания, поздравил участников мероприятия с прошедшей внеочередной аттестацией: «Полагаю, что в ваших рядах остались исключительно те, кто избрал себе профессию по призванию и стремится быть профессионалом своего дела». В связи с тем, что сейчас большое внимание уделяется пропаганде правовой образованности и необходимости разъяснения полицейского законодательства, как среди сотрудников, так и среди населения, Андрей Николаев отметил, что для решения поставленной задачи юристы территориальных ОВД края должны стать координаторами такой работы.

В конце своего выступления Начальник УМВД России по Приморскому краю пожелал сотрудникам правовых подразделений творческого вдохновения, работать с удовольствием и никогда не попадать в ситуации, вынуждающие противостоять закону и своей совести.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
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