Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для помощи пострадавшему от тайфуна "Лайонрок" Приморью распечатали Росрезерв
Как сообщил вице-губернатор края Евгений Вишняков, по поручению Правительства Российской Федерации Росрезерв осуществляет выпуск товаров, предназначенных для ликвидации последствий наводнения и оказания помощи пострадавшему населению Приморского края.
«Продукты питания и вещи первой необходимости будут собраны на комбинатах Приморского и Хабаровского краев и Амурской области. Всего из Росрезерва Приморью выделено 26,5 тысяч банок молочных консервов, почти 93 тысячи банок рыбных консервов, почти 81,4 тысячи банок мясных консервов, 300 мешков сахара, 222 коробки чая. А также – 10 тысяч одеял.
Кроме того, выделено 2 подвижные электростанции 120 кВт, одна тысяча тонн дизельного топлива, одна тысяча тонн топлива для реактивных двигателей, одна тысяча тонн бензина.
«В настоящее время уточняем потребности населения и выстраиваем логистику доставки. Грузы доставят к месту бедствия транспортом МЧС России», – добавил Евгений Вишняков.
Справочно. Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) – это особый федеральным (общероссийским) запасом материальных ценностей и составляет имущество казны Российской Федерации.
Государственный резерв предназначен для: обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации; обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке; оказания гуманитарной помощи; оказания регулирующего воздействия на рынок.
Новости тематики
- Пострадавшим от тайфуна в Приморье выплатят 95% денежной компенсации к пятнице
- "Дальневосточный гектар" помогут выбрать в МФЦ Приморья
- Чиновники разъяснили, какие выплаты полагаются пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" приморцам (Памятка)
- Сегодня жители и гости Владивостока смогут посетить корабли ВМС Южной Кореи
- Аварийно-спасательные работы в Приморье завершаются, но режим ЧС будет продлен
- Приморский край восстанавливают после тайфуна
- Приморцы поблагодарили курсантов
- История Уссурийска в лицах
- В Приморье продолжается прием гуманитарной помощи
- В Приморье возобновлены полеты в Терней (Расписание)
Новости раздела
- Последствия тайфуна в Приморье столь тяжелы из-за хищнических рубок леса
- Пострадавшим от тайфуна в Приморье выплатят 95% денежной компенсации к пятнице
- "Дальневосточный гектар" помогут выбрать в МФЦ Приморья
- Чиновники разъяснили, какие выплаты полагаются пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" приморцам (Памятка)
- Сегодня жители и гости Владивостока смогут посетить корабли ВМС Южной Кореи
- Аварийно-спасательные работы в Приморье завершаются, но режим ЧС будет продлен
- Приморский край восстанавливают после тайфуна
- Приморцы поблагодарили курсантов
- История Уссурийска в лицах
- Памятники природы "очертят" и поставят на кадастровый учет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным