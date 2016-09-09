Для помощи пострадавшему от тайфуна "Лайонрок" Приморью распечатали Росрезерв

Как сообщил вице-губернатор края Евгений Вишняков, по поручению Правительства Российской Федерации Росрезерв осуществляет выпуск товаров, предназначенных для ликвидации последствий наводнения и оказания помощи пострадавшему населению Приморского края.

«Продукты питания и вещи первой необходимости будут собраны на комбинатах Приморского и Хабаровского краев и Амурской области. Всего из Росрезерва Приморью выделено 26,5 тысяч банок молочных консервов, почти 93 тысячи банок рыбных консервов, почти 81,4 тысячи банок мясных консервов, 300 мешков сахара, 222 коробки чая. А также – 10 тысяч одеял.

Кроме того, выделено 2 подвижные электростанции 120 кВт, одна тысяча тонн дизельного топлива, одна тысяча тонн топлива для реактивных двигателей, одна тысяча тонн бензина.

«В настоящее время уточняем потребности населения и выстраиваем логистику доставки. Грузы доставят к месту бедствия транспортом МЧС России», – добавил Евгений Вишняков.

Справочно. Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) – это особый федеральным (общероссийским) запасом материальных ценностей и составляет имущество казны Российской Федерации.

Государственный резерв предназначен для: обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации; обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказания государственной поддержки различным отраслям экономики, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке; оказания гуманитарной помощи; оказания регулирующего воздействия на рынок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток