"Торжество многопартийности" в Спасском районе Приморья попахивает фикцией

На муниципальных выборах-2015 в Приморье может не обойтись без скандала. «Сюрпризы» начались в ходе избирательной кампании в думу Спасского района Приморья, за места в которой борются сразу восемь партий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако рекордное для муниципальных выборов количество участников могут заметить далеко не все избиратели: различия между партийными программами оказались столь малы, что агитматериалы разных политических сил похожи как две капли воды, а принадлежность к списку той или иной партии является чисто условной.

Спасский район - единственная территория в крае, где 13 сентября местных депутатов будут избирать исключительно по партийным спискам. Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», своих кандидатов на выборах выдвинули сразу восемь партий, причем все без исключения списки были зарегистрированы избиркомом, что для муниципальных выборов достаточно редкий случай. Ценности депутатским креслам на сей раз добавляет тот факт, что для непарламентских партий попадание в думу означает возможность в будущем году выдвигать кандидатов в Законодательное Собрание без сбора подписей.

Некоторые странности проявились как раз на этапе регистрации списков. Во-первых, как сообщают источники деловой газеты «Золотой Рог», территориальная избирательная комиссия (ТИК) Спасского района проявила необычную лояльность к непарламентским партиям, таким как «Коммунисты России» и «Партия дела». Список первых был заверен 29 июля, а уже через два дня «Коммунисты России» предоставили в избирком свыше сотни подписей, необходимых для регистрации списка. Остается загадкой, как непарламентской партии удалось собрать подписи и соблюсти другие необходимые формальности столь быстро.

Успешно преодолеть проверку подписей в территориальном избиркоме сумела и «Партия дела», которая в случае прохождения в думу Спасского района претендует на статус политического феномена краевого масштаба. Для начала необходимо уточнить, что отделение «Партии дела» (федерального проекта с участием ряда известных экономистов и региональных предпринимателей) в Приморском крае было зарегистрировано Минюстом совсем недавно – в феврале 2015 года. Причем возглавил его бывший (до 2011г.) председатель думы Спасского района и преуспевающий бизнесмен Всеволод ИЮ. Поэтому удивляться тому, что среди сотен избирательных кампаний районного и поселенческого уровня «Партия дела» выбрала именно эту территорию, не приходится.

По мнению знакомых с ситуацией людей, экс-председатель думы пытается вернуться в представительный орган вместе с группой лояльных депутатов. А поскольку после реформы МСУ именно представительный орган избирает главу (или сити-менеджера) территории, ценность этих депутатских мандатов многократно возрастает – тем более что «районообразующий» городской округ Спасск-Дальний в июле был включен в состав Свободного порта Владивосток.

Однако самое интересное началось уже в ходе агитационной кампании, которая стартовала в середине августа. В распоряжении газеты «Золотой Рог» оказались образцы предвыборных листовок «Партии дела» и КПРФ, похожие как две капли воды, что явно наводит на мысль об одном и том же авторе. Более того, практически совпадают и выходные данные агитматериалов (место и дата изготовления, тираж и т.п.). Как утверждают знакомые с ситуацией люди, распространяются листовки тоже совместно. Ранее странная ситуация сложилась с жалобой на агитационную газету «Партии дела», где в качестве главного редактора была указана кандидат из списка КПРФ. Наконец, официальные данные о поступлении финансовых средств на избирательные счета участвующих в выборах партий не оставляют сомнений: по состоянию на 26 августа в качестве «генерального спонсора» кампании и у КПРФ, и у «Партии дела» значится коммерческая структура, возглавляемая… Всеволодом Ию.

Впрочем, в самой Компартии, похоже, пока не намерены делать далеко идущих выводов.

- Образцы печатных материалов я еще не изучал, но могу сказать, что краевое отделение КПРФ таких «агитматериалов» точно не выпускало. Не исключено, что вся эта история является провокацией, направленной на то, чтобы растащить голоса избирателей между многочисленными партиями, которые участвуют в выборах в Спасском районе, - прокомментировал ситуацию «Золотому Рогу» второй секретарь краевого отделения КПРФ Павел АШИХМИН.

Тем временем, как сообщают источники газеты «Золотой Рог» с мест, уже в конце минувшей недели на районных выборах наблюдается массовое досрочное голосование: желающие голосуют в помещении ТИКа, которое находится в Спасске. Не обошлось и без судебных разбирательств. 27 августа в районном суде состоялось заседание по иску партии «Коммунисты России», которая потребовала аннулировать регистрацию списка КПРФ на выборах в районную думу. По итогам заседания суд постановил отказать в удовлетворении этого требования. Однако потери у «красных» все-таки случились: ранее двое кандидатов из списка КПРФ взяли самоотвод уже после регистрации, а еще двое утратили статус кандидата по причине наличия у них судимости.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.