Жители Владивостока уверены в собственном завтрашнем дне

Центр стратегических исследований (ЦСИ) компании «Росгосстрах» подвел итоги очередного исследования экономических настроений жителей России.

В ходе него стали известны экономические ожидания жителей 35 крупных и средних российских городов, а также уровень удовлетворенности населения своей жизнью, самооценка доходов и другие социально-экономические показатели общественного мнения.

Показатели Владивостока, замеряемые ЦСИ, отражают средние результаты для «большой» России. Для Владивостока характерен устойчивый уровень населения, удовлетворенного своей жизнью. Этот показатель на протяжении последних пяти лет колеблется от 76 до 79%. Значительные скачки по этому параметру были зафиксированы в 2009 г. - на 13 п.п. и в 2010 г. - на 10 п.п. выше предыдущих показателей. Для сравнения, доля тех, кто был полностью или в основном доволен своей жизнью, в 2008 г. во Владивостоке составляла 55%, в 2009 г. - 68%, в 2010 г. - 78%, в текущем году - 79%.

На высоком уровне (61%) также находится доля жителей Владивостока, уверенных в собственном завтрашнем дне. Необходимо отметить, что этот показатель также достаточно стабилен: 2011 г. - 53%, 2012 г. - 59%, 2013 г. - 58%. В общероссийском масштабе наибольшую уверенность в своем будущем по результатам семи месяцев текущего года выразили жители Казани - 70%.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что во Владивостоке 15% жителей способны купить новый автомобиль. Причем за прошедшие 10 лет их количество выросло в три раза: так, в 2004 г. позволить себе дорогостоящую покупку могли всего лишь 5% жителей краевого центра. В целом по России самая высокая самооценка уровня доходов по результатам восьми месяцев 2014 г. у жителей Москвы (17%). Самая низкая - в Барнауле, Волгограде, Кемерово и Новокузнецке; в этих городах позволить себе купить новый автомобиль могут 8% населения.

«На современном этапе в стране сохраняется достаточно высокий уровень оптимизма, а экономические настроения жителей Владивостока в целом соответствуют общероссийским тенденциям», - добавляет руководитель ЦСИ компании «Росгосстрах», профессор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей ЗУБЕЦ.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.