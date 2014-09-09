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Украинским беженцам в Приморье организовали "скайп"
В Приморском центре социального обслуживания населения готовы организовать сеансы видеосвязи для украинских беженцев. Потребность в такой услуге высказали люди, обратившиеся в ПЦСОН за гуманитарной помощью.
Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА, у многих постояльцев центра родные разместились в других регионах России.
«По понятным причинам мы не можем сейчас организовать общение по «скайпу» с родными, которые остались на охваченном войной Юго-Востоке Украины. А вот видеозвонки на территории России - это в наших силах. Важно, чтобы люди знали, в каких субъектах Российской Федерации находятся их близкие, а дальше уже дело техники и совместной работы с представителями социальных учреждений», - рассказала Лилия Лаврентьева.
Возможности для организации сеанса видеосвязи во Владивостоке имеются. Напомним, что такую социальную услугу для пожилых - бесплатный видеозвонок в другой регион - ПЦСОН предложил два года назад. Первый сеанс общения по скайпу с родственниками из Владимирской области был организован для пенсионера из Владивостока Анатолия Калиникова в конце декабря 2012 года.
Но в центре заверили, что, в зависимости от потребности в социальной услуге в других муниципальных образованиях, специалисты филиалов ПЦСОН готовы этим заниматься.
«Безусловно, граждане должны понимать, что организация видеозвонка требует некоторого времени, в том числе и для поиска контактов в нужных регионах. Поэтому нужно набраться терпения. Но результат от такого общения с родными людьми этого стоит», - подчеркивают в центре.
Напомним, в пунктах временного размещения на территории 18 муниципалитетов Приморского края на сегодняшний день проживают более 1,3 тыс. вынужденных переселенцев с Украины.
По информации краевого департамента гражданской защиты, всего по квоте, утвержденной правительством России, регион должен будет принять на своей территории 2835 человек.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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