До конца года поликлиники Приморья подключат к единому колл-центру

Все 85 учреждений здравоохранения Приморья, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические отделения, до конца этого года будут подключены к единому региональному колл-центру. Об этом в эфире радио Владивосток FM сообщил вице-губернатор Павел Серебряков.

Заместитель главы региона отметил, что в крае идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения.

«Программа информатизации здравоохранения разделена на несколько этапов. В числе значимых начинаний 2017 года у нас была работа по созданию сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым региональным колл-центром. Он реализуется в рамках стратегического проекта “Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы”. Данная работа продолжается и в этом году», – сообщил Павел Серебряков.

Он отметил, что с 2017 года в режиме единого колл-центра работают 12 медицинских учреждений – это взрослые поликлиники Владивостока № 1, 2, 4, 6, 7, детские – № 2, 4, 5, 6, а также родильный дом № 3, госпиталь ветеранов войн и Артемовская горбольница №1.

Сейчас специалисты заводят в единый колл-центр стоматологические поликлиники, а до конца года подключат и другие поликлиники Приморья.

Отметим, что единый региональный колл-центр аккумулирует и распределяет звонки, поступающие в регистратуру поликлиник, без длительного ожидания.

Вице-губернатор также отметил, что среди важных реализаций 2018 года – подключить к сети интернет все диагностическое оборудование в Приморском крае и полностью наладить систему телемедицинских консультаций.

Напомним, что в своем Послании Федеральному собранию 1 марта Президент России Владимир Путин уделил внимание информатизации медицинских учреждений. Глава государства заявил, что «следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как “информационные технологии” и “электронная запись”, а врачи избавились бы при этом от ненужной бумажной работы и больше времени могли бы уделять пациенту, непрерывно улучшать свою квалификацию, в режиме онлайн обращаться за советом к коллегам из региональных и федеральных центров».

Фото - Глеб Ильинский ( "Приморская газета")

Газета "Золотой Рог", Владивосток