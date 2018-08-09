www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

До конца года поликлиники Приморья подключат к единому колл-центру

09 Августа 2018, 17:50 | Приморье

Все 85 учреждений здравоохранения Приморья, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические отделения, до конца этого года будут подключены к единому региональному колл-центру. Об этом в эфире радио Владивосток FM сообщил вице-губернатор Павел Серебряков.

Заместитель главы региона отметил, что в крае идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения.

«Программа информатизации здравоохранения разделена на несколько этапов. В числе значимых начинаний 2017 года у нас была работа по созданию сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым региональным колл-центром. Он реализуется в рамках стратегического проекта “Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы”. Данная работа продолжается и в этом году», – сообщил Павел Серебряков.

Он отметил, что с 2017 года в режиме единого колл-центра работают 12 медицинских учреждений – это взрослые поликлиники Владивостока № 1, 2, 4, 6, 7, детские – № 2, 4, 5, 6, а также родильный дом № 3, госпиталь ветеранов войн и Артемовская горбольница №1.

Сейчас специалисты заводят в единый колл-центр стоматологические поликлиники, а до конца года подключат и другие поликлиники Приморья.

Отметим, что единый региональный колл-центр аккумулирует и распределяет звонки, поступающие в регистратуру поликлиник, без длительного ожидания.

Вице-губернатор также отметил, что среди важных реализаций 2018 года – подключить к сети интернет все диагностическое оборудование в Приморском крае и полностью наладить систему телемедицинских консультаций.

Напомним, что в своем Послании Федеральному собранию 1 марта Президент России Владимир Путин уделил внимание информатизации медицинских учреждений. Глава государства заявил, что «следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как “информационные технологии” и “электронная запись”, а врачи избавились бы при этом от ненужной бумажной работы и больше времени могли бы уделять пациенту, непрерывно улучшать свою квалификацию, в режиме онлайн обращаться за советом к коллегам из региональных и федеральных центров».

 

Фото - Глеб Ильинский ( "Приморская газета")

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: колл-центр  поликлиника  приморский край 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru