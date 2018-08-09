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Школьники Приморья предлагают свое решение вопросов экологии
В Приморье продлен прием конкурсных работ и заявок на участие в международном проекте экологической активности детей и подростков «Дети чистой планеты». До 20 августа зарегистрироваться в качестве участника могут юные жители регионов Дальнего Востока России и стран Северо-Восточной Азии. Проект стартовал в июне 2018 года по инициативе руководителя Приморья Андрея Тарасенко.
По словам специалистов краевого департамента образования и науки, в настоящее время в проекте уже принимают участие 239 дальневосточников: 96 ребят в возрасте от 10 до 13 лет и 153 подростка 14-17 лет. Некоторые работы, которые предлагают школьники, – коллективные. Среди них участники из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).
«Главная цель проекта – привлечь внимание общественности к проблемам сохранения окружающей среды и провести ряд практических мероприятий. Мы продолжаем прием заявок и ждем работы от ребят возрастом с 10 до 17 лет, которые живут на Дальнем Востоке, а также в странах Северо-Восточной Азии: Республике Корея, КНДР, Японии, Китае и Монголии», – рассказала вице-губернатор Приморья, председатель оргкомитета проекта Ирина Мануйлова.
Конкурс проводится по трем основным темам. В первой – «Сохранение живой природы» – принимаются работы по проблемам природопользования, браконьерства, исчезновения редких растений, изменениям климата. В рамках темы «Приумножение живой природы» ребята могут высказать свои идеи по вопросам восстановления и воспроизводства флоры, фауны, ландшафтов и другим. По теме «Искусство и творчество» можно заявить работы, отражающие красоту природы, экологические проблемы, ремесла с использованием природных материалов.
В каждой теме предусмотрены пять номинаций: исследовательские работы, социальные проекты, художественные работы, творческие номера и поделки.
«Во время заочного этапа, который уже стартовал, участники конкурса проходят регистрацию на официальном сайте конкурса и выбирают тему и номинацию. После этого пишут конкурсную работу и направляют ее в детско-юношеский центр Приморского края», – рассказала директор ведомства-оператора конкурса Елена Цымбал.
Заявки участников конкурса по форме принимаются на электронную почту: dir_ducpk@mail.ru до 20 августа.
Все конкурсные материалы принимаются до 15 сентября по адресу: Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края», 690033, Владивосток, улица Иртышская, 10 с пометкой «Дети чистой планеты». Электронная версия работы (одним файлом) и тезисы направляются на электронную почту: dir_ducpk@mail.ru.
Отметим, в течение года школьники-участники конкурса, их родители и педагоги смогут бесплатно посетить образовательные площадки партнеров проекта – экологических организаций и предприятий. Среди них – Ботанический сад ДВО РАН, национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин», «ТИНРО-Центр», Дальневосточный морской заповедник, Уссурийский государственный природный заповедник, Приморская Государственная сельскохозяйственная академия, природный биосферный заповедник «Ханкайский», Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник и другие. Для этого также необходимо пройти регистрацию на электронном портале детичистойпланеты.рф.
С положением о конкурсе, требованиями к присылаемым материалам, а также критериями оценивания, формой заявки и видеороликами о проекте можно ознакомиться на сайте ДЮЦ Приморского края.
Фото - пресс-служба администрации Приморского края
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