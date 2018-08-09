Более 700 воспитанников центров содействия Приморья обрели семью в этом году

Региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, сократился до 1 917 человек с начала 2018 года.

По словам заместителя директора краевого департамента образования и науки Натальи Василянской, количество детей-сирот в Приморье продолжает снижаться.

«С начала 2018 года по настоящий момент на семейные формы устройства были переданы 719 детей, из них 129 – в приемную семью, 58 – на усыновление, устроены под опеку 473 ребенка, в кровные семьи возвращены 59 детей. Что касается вновь выявленных детей-сирот, благодаря активному межведомственному взаимодействию устроены почти 70% детей из этой категории – все они сразу попадают в семьи, минуя центры содействия семейному устройству», – рассказала она.

Отметим, в Приморье ведется большая работа по профилактике сиротства и устройства детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи. В регионе с 2015 года по инициативе Администрации Приморского края реализуется социальный проект «Дети Приморья». Он объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из центров содействия семейному устройству.

Кроме реализации благотворительных и социальных проектов проводится работа с педагогами и сотрудниками детских учреждений Приморья. Так, накануне, в регионе благотворительный фонд «Надежда» при участии фонда поддержки и развития филантропии «Мултон» в рамках благотворительной программы «Растим добро» провели обучающие семинары для специалистов, занятых подготовкой детей-сирот к самостоятельной жизни и их дальнейшей поддержкой. В работе семинара-тренинга приняли участие 30 специалистов органов опеки и попечительства, руководители и специалисты центров содействия семейному устройству, а также психологи, социальные педагоги, дефектологи из 19 районов Приморья.

О значимости укрепления института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития всех детей заявил Президент России Владимир Путин на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей. Он напомнил, что в этом году было объявлено Десятилетие детства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток