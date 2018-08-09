Краевые налоги и госпошлины теперь можно оплатить через портал Госуслуг

Новый электронный сервис введен на Едином портале государственных услуг – теперь получать информацию о неоплаченных счетах и начислениях можно в личном кабинете с возможностью онлайн-оплаты.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, пользователи сервиса сейчас своевременно получают информацию о необходимости оплаты различных платежей – госпошлин, сборов, штрафов и других. Теперь их можно оплачивать «в один клик» прямо из письма.

«Замена бумажных писем на электронные позволила сократить очереди в банковских и почтовых отделениях – гражданам не нужно посещать их для получения заказных писем или производить оплату по квитанциям. Это очень удобно, особенно для пользователей мобильного приложения, которым потребуется всего несколько минут вне зависимости от их нахождения», – пояснили в ведомстве.

Помимо этого, на портале Госуслуг можно оплатить любое начисление по уникальному идентификатору начислений (УИН), выданному органами власти.

«Теперь жители края могут оплачивать и счета, выставляемые органами исполнительной власти Приморского края. В течение 2018 года планируется внедрить новый механизм во всех муниципалитетах», – добавили специалисты.

В первую очередь планируется внедрить механизм для самых популярных муниципальных платежей в Приморском крае – это оплата договоров социального найма, административные штрафы, начисляемые административными комиссиями муниципальных образований, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и аннулирование таких разрешений, выдача разрешений на снос зеленых насаждений.

Напомним, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и повышению качества электронных услуг. Зарегистрироваться на Едином портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».

Совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. В 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составлять не менее 70%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток