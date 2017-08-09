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Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье

09 Августа 2017, 09:01 | Приморье

Заместитель уволенного несколько месяцев назад главы Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Сергей СТЕЦКО ищет новую работу, пишет деловая газета «Золотой Рог».

На выборах-2017 он баллотируется в Думу Лазовского района Приморья по одномандатному округу №7: из данных на сайте крайизбиркома следует, что по крайней мере на момент выдвижения в депутаты Стецко являлся заместителем руководителя Следственного управления СКР по Приморскому краю.

Сергей Стецко участвует в выборах муниципальных депутатов в порядке самовыдвижения. В соответствии с изменившимся в 2017 году краевым избирательным законодательством, для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать подписи 0,5 процента избирателей своего округа, но не менее 10 подписей. Всего в округе №7 выдвинулось семеро кандидатов, в том числе представители трех парламентских партий - «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

Наблюдатели обращают внимание, что глава Лазовского района Анатолий КУБАРЕВ несколько месяцев провел под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий, но в мае 2017 года уголовное дело против него было закрыто: деяние, вызвавшее подозрение у приморских следователей, было совершено весной 2015 года и, таким образом, подпадало под амнистию в честь 70-летия Победы.

Стоит отметить, что практика поиска «тихой гавани» для приморских силовиков является не новой, поскольку время работы на выборной должности впоследствии включается в стаж службы - если, конечно, на момент избрания кандидат еще не уволился из органов. Несколько лет назад прокурор Владивостока Дмитрий РОМАНЧЕНКО избрался муниципальным депутатом в соседнем с Лазовским Ольгинском районе. При этом вскоре после выборов в сентябре 2013 года итоги выборов шести из 15 муниципальных депутатов были отменены из-за многочисленных нарушений, и Романченко, победивший в одном из «спорных» округов, лишился мандата. Однако на довыборах в 2014 году ему вновь сопутствовал успех, и к тому времени уже бывший прокурор столицы Приморья стал районным депутатом.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нарушения  Дума  следственный комитет  отставка  депутат  прокуратура  СКР 



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