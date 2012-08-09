В Приморье наступил самый влажный период года

ПРИМОРЬЕ, 9 августа, ZRPRESS. Средняя климатическая дата наступления второй половины лета- 2.07, поздняя - 19.07. Наконец-то и в прибрежных районах Приморья наступает наиболее благоприятная для отдыха погода. Почти отсутствуют резкие вторжения холода, в Японском море быстро повышается температура воды.

Усиливающаяся в июле Цусимская ветвь течения Куросио гонит на север через Корейский пролив поток теплой воды, принося в бухты залива Петра Великого громадные зонтики океанических медуз. В прибрежной зоне Японского моря еще часты густые туманы, но температурный фон быстро повышается.

Однако наступает и самый влажный период года. В регионе в это время преобладающим является южный тип атмосферной циркуляции. Основные траектории циклонов проходят гораздо севернее или южнее территории края, а основным погодообразующим фактором является положение полярного фронта, который приподнимается до 40° с.ш. и довольно часто пролегает по югу Приморья.

Приток влажного субтропического воздуха активизирует фронтальные разделы западных циклонов. Взаимодействие двух фронтальных зон - прежнего арктического и полярного фронтов ведет к их обострению. Возрастает неустойчивость воздушных масс, волновые циклоны, возникающие в зоне фронтальных разделов, часто несут на север энергию заполнившихся над Китаем тропических циклонов и депрессий. В результате чего возрастает интенсивность и продолжительность осадков.

Самые сильные дожди в крае, как правило, связаны с выносом теплого влажного субтропического воздуха с Тихого океана. Частые и интенсивные дожди вызывают сильное переувлажнение почвы. Благодаря активному вмешательству человека нарушены естественные водостоки и почвенная влага не успевает уходить, что в итоге создает в некоторых районах угрозу дождевых паводков при выпадении даже умеренных дождей. По среднестатистическим данным во второй половине лета в Японском море наблюдается наибольшее число тайфунов.

Тропические циклоны достигают своей максимальной глубины в среднем в районе 20° с.ш. Дальнейшее их продвижение на север сопровождается заполнением, обусловленным удалением от теплых вод океана, более же быстрое затухание происходит при выходе на сушу. В наши районы заполняющиеся тайфуны приходят уже пройдя точку разворота. Выход в Японское море происходит в среднем 3-4 раза в год, из них на территорию края - 1, реже больше. При движении тайфуна на север, независимо от его траектории, в регионе устанавливается жаркая и душная погода. Эти периоды особенно неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но, несмотря на частые периоды сильных дождей, в Приморье лето еще не закончено, впереди "бархатный сезон", а затем и "золотая осень". В это время погоду региона определяет отрог тихоокеанского антициклона. Устойчивое поле высокого давления охватывает северные районы Дальнего Востока, Приморье, дальневосточные моря. Водная поверхность в этот период уже несколько теплее суши. Над прибрежными районами преобладает устойчиво стратифицированный морской воздух. Наступает "бархатный сезон". Высокая температура воды, безоблачное белёсое небо, "приглушенное", уже не такое яркое солнце и лёгкий морской бриз создают самые комфортные условия для отдыха у моря вплоть до октября, сообщает пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».