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В Дальнегорске школьный базар совместят с автосалоном
19 августа на центральной площади Дальнегорска пройдет общегородское мероприятие под лозунгом «Дети – наше будущее». Главным его событием должна стать ярмарка товаров для школьников. Покупателям будут предложены одежда, обувь, канцелярские товары, в том числе ранцы, и другие школьные принадлежности.
Впервые в работе школьного базара будет работать презентация дальнегорских школ. Представители учебных учреждений расскажут о своих школах, о том, кто в них преподает и какие особенности есть у каждого учебного учреждения. Кроме того, будет работать школьный психолог, у которого можно будет получить профессиональную консультацию. Здесь же будет организована торговля мороженым, кондитерскими изделиями, шашлыками, безалкогольными напитками. Будет работать прокат велосипедов, детских автомобилей, на газонах рядом с площадью разместятся надувные батуты и другие аттракционы.
Особый сюрприз ждет в этот день дальнегорских автомобилистов. Компания «Альянс-моторс» представит продукцию автопрома стран Азиатско-Тихоокеанского региона и России. Все представленные автомобили – новые, безпробежные. Приобрести их, кстати, можно будет прямо на месте. Украшением праздника должна стать конкурс - выставка цветов, которая организовывается силами дальнегорских дачников. По окончании конкурса все желающие смогут приобрести понравившиеся букеты.
Свои подарки к этому празднику приготовила дальнегорская самодеятельность. Со сцены, которая будет установлена на центральной площади, прозвучат знакомые и новые эстрадные песни, выступят танцоры. Инициатором мероприятия выступила администрация Дальнегорского городского округа, а непосредственным организатором – муниципальное автономное учреждение «Центр содействия малого и среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа». Планируется, что мероприятие будет отрыто для всех желающих с 11 до 15 часов.
Татьяна КУРОЧКИНА, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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