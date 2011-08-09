К морю - по хорошим дорогам

Свыше 18 млн рублей направлено на ремонт дорог в отдаленных микрорайонах Находки — Ливадии и Южно-Морском.

Приведение в порядок территории осуществляется за счет финансирования города и края. Объем средств позволяет не просто делать ямочный ремонт и латать разбитые участки дороги, а комплексно подходить к решению вопроса. Одновременно с укладкой нового дорожного покрытия устанавливаются ливневые лотки для отвода воды, бордюрный камень, прокладываются инженерные системы.Добавим, что в октябре 2011 года Ливадии исполнится 100 лет. В преддверии юбилея на территории проводится большое количество коммунальных и благоустроительных работ.