Арсеньев встречал гостей из Кореи

Фестиваль российско-корейской дружбы прошел на базе арсеньевского детского оздоровительного центра «Салют». Его организаторами стали корейский образовательный центр, консульство Республики Корея во Владивостоке, администрация городского округа, школа № 3.

Приветствовали участников фестиваля официальные гости из Кореи, в числе которых – консул Республики Корея в г. Владивостоке господин Кук Чжан Хен, директор корейского образовательного центра консульства Кореи У Иль Ам. Среди почетных гостей был и Филипп Насонович ПАК, который долгое время возглавляет корейскую диаспору в Арсеньеве.

По русской традиции иностранных гостей встречали хлебом-солью. На открытии звучали русские и корейские песни. Гости приготовили танец с веерами и выступление юных барабанщиков. В программе фестиваля – экскурсии по городу, национальные игры двух стран, общение детей. К тому же арсеньевским ребятам представилась возможность пообщаться на корейском языке.

Сотрудничество между г. Арсеньевом и Кореей развивается. Организаторы выразили надежду, что фестиваль станет традиционным.