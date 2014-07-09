Нотариусы приступили к работе с электронными реестрами

С 1 июля 2014 года, в соответствии с положениями Федерального закона № 379 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21 декабря 2013 года, в Единой информационной системе нотариата начали функционировать несколько электронных реестров: наследственных дел, брачных договоров, уведомлений о залогах движимого имущества, действующих и отмененных доверенностей и завещаний.

Часть информации с сайта Федеральной нотариальной палаты находится в открытом доступе, например портал о залогах движимого имущества, другая - предназначена для работы нотариусов, но с помощью этих ресурсов он довольно оперативно сможет помочь, например, разыскивающему завещание наследнику, в других сложных жизненных ситуациях.

Об этих нововведениях в нотариальной деятельности «Золотому Рогу» рассказал президент Приморской краевой нотариальной палатой Виктор ПРИЩЕПА.

- Виктор Павлович, давайте еще раз обозначим для наших читателей новые электронные ресурсы, а также задачи, которые решаются с их помощью.

- В рамках своей повседневной деятельности нотариусы обязаны регистрировать сведения об удостоверенных ими завещаниях, брачных контрактах и доверенностях. Теперь эта информация будет заноситься и в электронные реестры, которые созданы и ведутся Федеральной нотариальной палатой. Внесение информации будет осуществляться нотариусами.

Особый интерес общественность проявила к реестру уведомлений о залогах движимого имущества, который делает такой залог публичным. Данный реестр был создан по поручению президента РФ в целях воспрепятствования реализации мошеннических схем с заложенным имуществом, в результате которых причинялись убытки кредитным организациям, являвшимся залогодержателями, страдали и простые граждане. Речь идет прежде всего о залогах автомобилей и иных автотранспортных средств, хотя это может быть и иное имущество, переданное под залог.

Теперь каждый человек, приобретающий автомобиль, может лично удостовериться, не находится ли он в залоге. Как и в случае со сделками по доверенности, - узнать, действительна ли она в данный момент, не отменил ли ее доверитель, можно будет из реестра доверенностей.

Правда, здесь я должен сделать важную оговорку: реестры лишь начали формироваться, на эту работу потребуется определенное время. Сегодня узнать, действительна ли доверенность, выданная где-нибудь в Воронеже три месяца назад, из этого реестра вряд ли удастся. Как подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты России Константин КОРСИК, реестры будут наполняться постепенно, и уже в течение полугода в них накопится солидный массив информации.

Регистрация в соответствующих электронных реестрах сведений о завещаниях, доверенностях и брачных договорах также упорядочит действия с ними, поможет борьбе с мошенническими схемами и предоставит гражданам и юридическим лицам, помимо защиты их прав, более высокий уровень комфорта, так как сведения реестров будут доступны нотариусам по всей территории страны и в круглосуточном режиме.

Можно вспомнить, что введенная некоторое время назад обязательная нотариальная форма удостоверения сделок с долями ООО стала своеобразным барьером на пути рейдерских захватов. По статистическим данным, количество таких преступлений сократилось на 75%.

- Какая информация будет сосредоточена в реестре завещаний и кто получит к ней доступ?

- В отличие от публичного реестра залогов движимого имущества, реестр завещаний предусматривает его использование только представителями нотариального сообщества. Во-первых, нотариус может подтвердить факт наличия завещания, составленного конкретным лицом, в случае представления свидетельства о смерти завещателя, а с текстом завещания он ознакомит лишь круг обозначенных в нем лиц - наследников. О чем завещание - для всех остальных является нотариальной тайной. Очень важно, что в реестр наследственных дел заносится скан-образ завещания, подписанного завещателем и удостоверенного нотариусом.

Хочу подчеркнуть, что нотариальное сообщество уже имеет опыт работы с электронными базами данных. Приморские нотариусы участвуют в их наполнении с 2009 года.

Думаю, новый реестр завещаний будет крайне востребован, ведь не секрет, что эти документы порой не только теряются, но и скрываются от наследников недобросовестными родственниками. И в настоящее время нередки случаи, когда на поиск завещания приходится затрачивать немало усилий. Электронный реестр завещаний, к которому получат доступ все члены нотариального сообщества, поможет без труда решить эту проблему и найти завещание, в какой бы точке России оно ни было составлено.

В перспективе, с 1 июля 2015 года, в соответствующий реестр будут вноситься и скан-образы доверенностей. Таким образом, можно будет не просто узнать, была ли оформлена в действительности представленная доверенность, но и сравнить ее текст с текстом скан-образа. К сожалению, наши недобросовестные умельцы весьма преуспели в различных подделках документов: например, приходилось встречаться с такими документами, где подделывался срок его действия: было три месяца, стало два года и три месяца. Как-то гражданин пришел совершать доверенность в порядке передоверия, а наш технический работник выявил, что на подлинном бланке уничтожена старая запись и сделан иной текст. Электронные реестры, да еще со скан-образами документов, помогут минимизировать такие случаи.

- Столь масштабное «погружение» нотариата в сферу информационных технологий потребует немалых затрат. Кто финансирует эту работу, и готовы ли к ней приморские нотариусы?

- Все это делается за счет нотариального сообщества, государственное финансирование расширения Единой информационной системы нотариата не предусмотрено. Между тем работа в новых условиях потребовала кардинального обновления: были приобретены новые, более мощные, компьютеры, современные лицензионные программы, заключены договоры на скоростной интернет и т.д. Каждому нотариусу на эти цели пришлось затратить не менее 70 тыс. рублей.

Поскольку для наших коллег, работающих в отдаленных районах и населенных пунктах и имеющих незначительные доходы, эта сумма весьма существенна, часть затрат взяла на себя Приморская нотариальная палата. На техническое переоснащение около трети нотариусов края был выделен один миллион рублей. Так что приморские нотариусы к работе готовы и уже принимают участие в формировании новых реестров.

Мы рассматриваем эти затраты как обоснованные и необходимые, ведь очень важно, что государство, законодатель рассматривают нотариат как ответственный институт, способный решать такие сложные задачи. Как подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, «начало работы таких реестров - это важный шаг на пути к так называемому «Электронному нотариату», когда электронные сервисы Единой информационной системы нотариата, интегрированной в рамках Системы межведомственного электронного взаимодействия с базами данных государственных и регистрирующих органов, будут значительно ускорять документооборот, повышать комфорт граждан и юридических лиц, обращающихся к нотариусу, при этом обеспечивать надежную защиту прав участников гражданско-правового оборота, повышать прозрачность рынков».

- Недавно руководители нотариальных палат ДФО встречались в Благовещенске. Какие проблемы обсуждали, что волнует нотариальное сообщество на современном этапе?

- В Благовещенске состоялась конференция с участием референта Государственно-правового управления президента РФ Алексея ТЕРЕНТЬЕВА, президента Федеральной нотариальной палаты России Константина Корсика, представителей Минюста России, Росреестра, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нотариусов, риелторов, общественных организаций, посвященная новеллам законодательства о нотариате и государственной регистрации прав на недвижимость.

Напомню, что в соответствии с ФЗ № 379 с 1 февраля текущего года введена ускоренная регистрация прав на недвижимое имущество на основании нотариального удостоверения сделки. Регистрирующему органу на регистрацию такой сделки отводится пять дней.

По истечении пяти месяцев работы в новых обстоятельствах выяснились некоторые проблемы. Нотариус может подать документы в регистрирующий орган лично либо по почте, но вопрос о том, кто будет оплачивать восстановление в случае потери при пересылке подлинников документов, не урегулирован. В некоторых регионах нотариусы не получают при обращении в регистрирующие органы никаких преференций, что, думаю, не совсем правильно. Во Владивостоке нам удалось договориться с Росреестром, и Кадастровая палата выделила нотариусам специальное время для подачи документов - два часа в неделю, но этого явно недостаточно.

Основной целью состоявшейся конференции стало обсуждение новелл законодательства о государственной регистрации прав на недвижимость и о нотариате, выработка единой правоприменительной практики применения норм законодательства, а также информирование населения о произошедших изменениях и признании приоритета нотариальной формы сделок с недвижимостью.

Не раз высказывалось мнение, что отказ от обязательного участия нотариусов при сделке по продаже-покупке квартир является ошибкой. Участники конференции были единодушны во мнении, что обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью поможет сделать этот рынок более прозрачным и безопасным для его участников. И первый шаг законодателя в этом направлении, когда он попытался заинтересовать граждан, чтобы они сами, приобретая жилье, шли к нотариусу, можно только приветствовать.

Кроме того, в Благовещенске прошло выездное заседание Координационного совета при Главном управлении Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, на котором обсуждался вопрос о мерах по улучшению нотариального обслуживания участников гражданского оборота в ДФО. С основным докладом по теме выступила президент Нотариальной палаты Еврейской автономной области Аня ГУРШПАН. В ходе работы Координационного совета были подняты проблемы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности в малонаселенных и труднодоступных районах. Содокладчиком выступил начальник Управления Минюста России по Приморскому краю Игорь БАРАННИК, который положительно отметил опыт организации нотариальной деятельности в Приморском крае, в том числе путем осуществления нотариусами выездного обслуживания населения, оказания бесплатной юридической помощи, подготовки кадрового резерва.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.