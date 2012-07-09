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Вакансий в Приморье больше, чем безработных

09 Июля 2012, 20:47 | Приморье

Численность экономически активного населения в июне 2012 года составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 1069,8 тыс. человек (55% общей численности населения края). Об этом сообщает Приморскстат.

В их числе 997,4 тыс. человек (93.2%) были заняты в экономике и 72,4 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения на конец июня зарегистрировано в качестве безработных 20,4 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 6,8%, а уровень зарегистрированной безработицы – 1,9%.

Общая численность безработного населения в июне 2012 года была меньше, чем в июне предыдущего года на 10%, а уровень безработицы ниже на 0,7%.

На конец июня в службах занятости населения края числилось 24,3 тыс. человек обратившихся туда в поиске работы, 22,7 тыс. были не заняты трудовой деятельностью, из них 20,4 тыс. – признаны безработными. По сравнению с июнем прошлого года численность безработных уменьшилась на 14%. В краевом центре проживает 10% зарегистрированных безработных.

Для трудоустройства безработных в службы занятости населения работодателями была предоставлена информация о 57,8 тыс. вакансий, что в 2,8 раза больше, чем зарегистрировано безработных. Проблема их трудоустройства не только в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, но и в том, что значительная часть вакансий приходится на рабочие места, заявленные работодателями по квотам на иностранную рабочую силу, на которые службы занятости не могут трудоустроить российских граждан.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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