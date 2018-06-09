Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете

Владивосток – один из любимых российских городов у туристов из Китая, он входит в тройку самых посещаемых ими уголков нашей страны. В 2017 году в приморской столице побывали 365 855 граждан КНР, это почти в 1,5 раза больше, чем в 2014-м. Путешественники из Китая уже прозвали Владивосток российской жемчужиной среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и каждый день краевой центр гостеприимно встречает все больше гостей из Поднебесной.



Селфи, фильтры, лайки. За два часа полета снимок молодых людей из Шанхая, в спешке сделанный в аэропорту перед полетом, набирает десятки комментариев от друзей с пожеланиями хорошего отдыха. Позади у них – душный и родной мегаполис, впереди – удивительный Владивосток, в сердце – огромное желание понять загадочную Россию.



«Чистый воздух», – отмечают путешественники из Поднебесной, выходя на улицу из аэропорта Кневичи. Поймать такси не составляет труда: русские водители сами «ловят» только что прибывших гостей Приморья. Уже в пути во Владивосток влюбленные открывают ссылки в Интернете с публикациями и отзывами соотечественников про дальневосточный город, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



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Пока пара из Шанхая едет по трассе Артем – Владивосток, другие туристы из Китая швартуются у морского вокзала приморской столицы. Белоснежный и многоэтажный, как гигантский свадебный торт, круизный лайнер с сотнями гостей из Азии медленно швартуется к причалу. В ответ на звонкие приветствия чаек туристы делают тысячи снимков на фотоаппараты и телефоны, создавая цифровую историю Владивостока.



Совсем скоро гости Тихоокеанской столицы России, прибывшие из Китая, увезут из Владивостока килограммы плиток шоколада, «золоченные» и расписные шкатулки, украшения с русским янтарем, море экспрессивных эмоций и впечатлений, красочные павлопосадские платки и модные нынче тельняшки. Без последних, кстати, еще никто не покидал город.



Большая часть туристов из КНР сейчас – это жители северо-восточных провинций, но Владивосток намерен заявить о себе за границами традиционного сотрудничества в год развития межрегиональных отношений между Россией и Китаем. Это отметил глава города Виталий Веркеенко на пресс-завтраке с делегацией СМИ из Китая на полях V Дальневосточного МедиаСаммита.



«Мы уделяем больше внимание развитию туристической отрасли. Ежегодно Владивосток посещают около 360 тысяч граждан Поднебесной, но мы рассчитываем на значительный рост. Для этого мы намерены продвигать Владивосток в центральной и южной части Китая, сейчас наши гости – в основном жители северо-восточных провинций КНР. Не так давно мы посетили с официальным визитом город Чжанчжоу, отмечу, что там делегация Владивостока побывала впервые, и договорились в том числе, о совместном информировании о достопримечательностях Владивостока в китайских СМИ и возможном установлении прямого авиасообщения между нашими города, над которым сейчас работаем. Кроме того, Владивосток активно работает над развитием туристской инфраструктуры. Мы готовы со всем радушием русской души принять гостей и сделать их отдых во Владивостоке максимально насыщенным и комфортным. Уверен, что с вашей помощью мы сможем донести до жителей КНР информацию о достопримечательностях города и поднять наши отношения на качественно новый уровень сотрудничества», – подчеркнул глава города.

Анастасия Котлярова (фото).

Газета "Золотой Рог", Владивосток