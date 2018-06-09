У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок

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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов провел оперативное совещание, на котором обсудил с главой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергеем Ховратом ситуацию с выдачей «дальневосточного гектара» Ольге Антонюк в Хасанском районе Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На «Прямой линии» с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Ольга Антонюк рассказала, что смогла получить лишь 49 соток вместо одного гектара. По результатам проверки выяснилось, что запрашиваемый «гектар» не смогли предоставить в связи с тем, что, согласно информации уполномоченного органа, в границах запрашиваемого участка расположен канализационный коллектор, территория планируется под размещение очистных сооружений пгт Славянка.
«Дальневосточный гектар», который хотела выбрать Ольга Антонюк, по закону не может быть предоставлен, так как, по информации уполномоченного органа, на схеме размещен канализационный коллектор. Соответственно, согласно закону о «дальневосточном гектаре», если на территории испрашиваемого участка находится любой объект недвижимости или есть земельные участки, принадлежащие другим гражданам – земельный участок не может быть предоставлен. Уполномоченный орган предложил альтернативный участок из заранее сформированных, однако его площадь оказалась меньше одного гектара. Заявитель направила согласие на получение этого участка», - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. «Предварительный вывод: гражданин может аннулировать первоначальное заявление. Будет правильно подобрать другой участок, который подойдет заявителю и по площади, и по виду разрешенного использования. Считаю важным подчеркнуть, что при выборе участка необходимо получить максимум информации о нем или посетить его лично – так можно исключить возможные ошибки».
Уполномоченный орган сельского поселения Славянка не отнес ряд территорий к зонам «нельзя», таким образом, участок оказался доступен для выбора гражданином.
«Необходимо разобраться, почему зоны «нельзя» не были закрыты от выдачи. Надо спросить с главы района, почему земля не закрыта и будет ли там этот коллектор. Программа работает уже два года, за это время можно было все такие участки внести в систему», - подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. «Прошу коллег из Администрации Приморского края провести служебное расследование, а также выехать с заявителем в Хасанский район и показать на местности причину, по которой первоначальный участок не может быть выдан и предложить другие варианты. Кроме того, важно улучшить доступность и информативность обратной связи уполномоченных органов».
Напомним, что по итогам Прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока оперативно встретился с Ольгой Антонюк. По результатам встречи Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело проверку. Александр Козлов подчеркнул, что ключевая задача - не просто фиксировать сбой, а найти решение, чтобы такая ситуация не повторялась.
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