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В Приморье за один день выявили 187 автомашин с тонировкой

09 Июня 2017, 13:34 | Приморье

На неделе за сутки сотрудники ДПС выявили 187 автомашин с тонированными автостеклами, в 99 случаях водителям выдано требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушении, 9 человек были доставлены в суд за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

«Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в УГИБДД, водителю при составлении постановления об административном нарушении вручается требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения. Таким образом, при выявлении в будущем этого же водителя на этой же автомашине с «нерастонированными» стеклами на него будет составлен протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Наказание накладывается по результатам судебного рассмотрения и, как правило, выражается в административном аресте на срок до пятнадцати суток либо штрафе в размере до одной тысячи рублей.

«Использование съемной «тонировки» также расценивается как правонарушение. При этом водитель ошибочно полагает, что быстрое устранение ее до того, как подойдет инспектор ДПС, освободит его от ответственности. В данном случае инспектор ДПС делает фотографии остановленной автомашины, на стеклах которой еще есть пленка. Если водитель уже успел снять пленку и отрицает свою вину, то инспектор ДПС, составив протокол досмотра, в присутствии двух понятых досматривает салон автомашины, находит пленку и изымает ее как орудие совершения административного правонарушения. Прикладывает к стеклу и измеряет степень светопропускания. После чего составляет административный материал по факту выявленного правонарушения», - добавили в пресс-службе ведомства.

 

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: дпс  штраф  тонировка  водители 



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Комментарии

  • Псевдоним16:15, 09.06.2017#

    Вот последний абзац, честно, бред какой-то! И куда потом идет этот инспектор который в салоне берет пленку и к стеклу прикладывает? На стоянку сторожем?? Более того прецеденты уже есть обжалования этих "требований", они недействительны! Не ведитесь на подобные вбросы!

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