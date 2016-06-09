Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почти 40 миллионов рублей заплатили приморцы за превышение скорости и неправильную парковку
Более 87 тысяч нарушителей выявлено в результате применения фоторадаров на дорогах края. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", приморцы заплатили почти 40 миллионов рублей за превышение скорости и неправильную парковку на дорогах.
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов сообщил, что в Приморье с начала года вынесено более 87 тысяч постановлений о наложении административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила более 54,5 миллионов рублей.
«В результате применения фоторадарных комплексов «КОРДОН» сумма наложенных штрафов за превышение скорости составила почти 16 миллионов рублей, взыскано более 10,3 миллионов рублей. При помощи системы «КРИС-С» выписано штрафов на сумму 27,7 миллионов рублей, взыскано – почти 11 миллионов», – рассказал он.
Директор ведомства также отметил, что работа с применением приборов автоматической фото-фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств «Паркон» осуществляется ежедневно по четырем маршрутам во Владивостоке и двум в Находке.
«Выявлено 7 339 нарушителей, взыскано штрафов на сумму более 18,6 миллионов рублей», – добавил Дмитрий Леонов.
Отметим, фоторадарные комплексы «КОРДОН», подключенные в феврале к федеральной базе ГИБДД, начали ловить не только водителей, которые превышают скорость, но и должников, угонщиков, а также лишенных водительских прав.
На сегодняшний день введено в эксплуатацию фоторадарных комплексов на 24 рубежах. До 15 июня 2016 года планируется ввести в эксплуатацию еще на десяти.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2017 годы, разработанную по поручению Губернатора Владимира Миклушевского.
Основными задачами подпрограммы является сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и другие.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье расцветает чудо дивное
- Лето во Владивостоке без языкового барьера
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край