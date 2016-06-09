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Почти 40 миллионов рублей заплатили приморцы за превышение скорости и неправильную парковку

09 Июня 2016, 16:05 | Приморье

Более 87 тысяч нарушителей выявлено в результате применения фоторадаров на дорогах края. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", приморцы заплатили почти 40 миллионов рублей за превышение скорости и неправильную парковку на дорогах.

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов сообщил, что в Приморье с начала года вынесено более 87 тысяч  постановлений о наложении административных штрафов. Общая сумма наложенных штрафов составила более 54,5 миллионов рублей.

«В результате применения фоторадарных комплексов «КОРДОН» сумма наложенных штрафов за превышение скорости составила почти 16 миллионов рублей, взыскано более 10,3 миллионов рублей. При помощи системы «КРИС-С» выписано штрафов на сумму 27,7 миллионов рублей, взыскано – почти 11 миллионов», – рассказал он.

Директор ведомства также отметил, что работа с применением приборов автоматической фото-фиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств «Паркон» осуществляется ежедневно по четырем  маршрутам во Владивостоке и двум в Находке.    

«Выявлено 7 339 нарушителей, взыскано штрафов на сумму более 18,6 миллионов рублей», – добавил Дмитрий Леонов.

Отметим, фоторадарные комплексы «КОРДОН», подключенные в феврале к федеральной базе ГИБДД, начали ловить не только водителей, которые превышают скорость, но и должников, угонщиков, а также лишенных водительских прав.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию фоторадарных комплексов на 24 рубежах. До 15 июня 2016 года планируется ввести в эксплуатацию еще на десяти.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2017 годы, разработанную по поручению Губернатора Владимира Миклушевского.

Основными задачами подпрограммы является сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и другие.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: автомобиль  штраф  скорость  машина  парковка  авто 



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