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Во Владивостоке начал свою работу III Дальневосточный МедиаСаммит-2016

09 Июня 2016, 09:30 | Приморье
Основной площадкой III Дальневосточного МедиаСаммита стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском. 9 и 10 июня участников ждет множество интересных лекций, мастер-классов, брифингов и встреч с представителями власти, бизнеса и индустрии медиа, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер профессионального форума.
 
Откроется III Дальневосточный МедиаСаммит пленарным заседанием, тема которого заявлена как "Новые медиа, роль СМИ в реализации стратегии развития региона". В нем примут участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, руководитель Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Сеславинский, секретарь общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Александр Копейка, телеведущая Арина Шарапова, научный руководитель института экономики Российской академии наук, главный редактор журнала "Мир перемен" Руслан Гринберг, ведущий авторской программы ГТРК "Владивосток", член правления Приморского краевого отделения Союза журналистов в России Андрей Островский. Модератором заседания станет председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.
 
МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка на Дальнем Востоке, целью которой является решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. За два дня МедиаСаммита участники смогут посетить более 50 секций и образовательных программ.
 
Заявки на участие подали более 2,1 тысяч человек. Ознакомиться с программой и спикерами можно на сайте МедиаСаммита.
 
 
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Теги: журналистика  медиасаммит 



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