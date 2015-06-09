Во Владивостоке пройдет большой сбор выпускников ДВФУ

Ассоциация выпускников ДВГУ, ДВПИ, ТГЭУ и Уссурийского пединститута начинает работу

13 июня в кампусе ДВФУ на о. Русском пройдет первая, организационная, встреча Ассоциации выпускников ДВФУ. Сейчас формируется повестка встречи, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Виктор ГОРЧАКОВ, спикер приморского парламента, президент Ассоциации выпускников ДВФУ, совместно с руководством вуза и учредительным комитетом проводят последние подготовительные работы.

На первый, учредительный, своего рода организационный, сбор Ассоциации приглашены более тысячи выпускников четырех вузов: ДВГУ, ДВПИ, ТГЭУ и Уссурийского пединститута, на базе которых был основан ДВФУ. Они, по мнению учредителей Ассоциации, могут оказать реальную помощь на этапе становления новой общественной организации.

«Изначально планируется собрать так называемый костяк. В дальнейшем в Ассоциацию будут приглашать всех заинтересованных выпускников. Мы надеемся, что на этот призыв откликнутся наши коллеги, - рассказал Виктор Горчаков. - Сейчас вместе с ректором ДВФУ Сергеем ИВАНЦОМ мы ведем активную работу по подготовке мероприятия. В учредительном комитете Ассоциации достойные люди. На днях окончательно сформируем повестку встречи. В первой части встречи запланировано знакомство с ДВФУ, разными школами, которые сейчас фактически заменили факультеты, посмотрим оборудование, оснащение. Затем официальная часть, творческая программа».

Как сообщил Виктор Горчаков, по согласованию с руководством ДВФУ в каждой из Школ вуза назначен ответственный исполнитель, который будет координировать подготовку встречи и осуществлять непосредственный контакт с выпускниками разных лет по специальностям, входящим в данную Школу.

«Важнейшая задача Ассоциации - приблизить выпускников прошлых лет к Дальневосточному федеральному университету. Они - носители славных многолетних традиций, которые необходимо сохранять и передавать новым студентам. Эти ребята должны с самого первого дня поступления до окончания вуза ощущать свою принадлежность к большому товариществу, - отметил ректор ДВФУ Сергей Иванец. - В ведущих университетах мира работе с выпускниками уделяется огромное внимание. Мы, как и подавляющее большинство российских вузов, находимся в начале пути. Первое собрание Ассоциации станет в этом смысле знаковым событием».

Президент Ассоциации выпускников ДВФУ, спикер краевого парламента Виктор Горчаков считает, что для первой, организационной, встречи выпускников выбрано хорошее время. «В связи с празднованием в июне Дня России выходные будут увеличены до трех дней. Это замечательная возможность приехать во Владивосток тем, кто живет сейчас в других городах страны или даже за рубежом, - отметил он. - У всех вузов, влившихся в Дальневосточный федеральный университет, есть богатые и замечательные традиции, носителями которых являются выпускники. И эти традиции надо развивать, объединять и усиливать. Собственно для этого мы собираем выпускников и объединяем их в Ассоциацию».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.