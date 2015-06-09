Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке пройдет большой сбор выпускников ДВФУ
Ассоциация выпускников ДВГУ, ДВПИ, ТГЭУ и Уссурийского пединститута начинает работу
13 июня в кампусе ДВФУ на о. Русском пройдет первая, организационная, встреча Ассоциации выпускников ДВФУ. Сейчас формируется повестка встречи, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Виктор ГОРЧАКОВ, спикер приморского парламента, президент Ассоциации выпускников ДВФУ, совместно с руководством вуза и учредительным комитетом проводят последние подготовительные работы.
На первый, учредительный, своего рода организационный, сбор Ассоциации приглашены более тысячи выпускников четырех вузов: ДВГУ, ДВПИ, ТГЭУ и Уссурийского пединститута, на базе которых был основан ДВФУ. Они, по мнению учредителей Ассоциации, могут оказать реальную помощь на этапе становления новой общественной организации.
«Изначально планируется собрать так называемый костяк. В дальнейшем в Ассоциацию будут приглашать всех заинтересованных выпускников. Мы надеемся, что на этот призыв откликнутся наши коллеги, - рассказал Виктор Горчаков. - Сейчас вместе с ректором ДВФУ Сергеем ИВАНЦОМ мы ведем активную работу по подготовке мероприятия. В учредительном комитете Ассоциации достойные люди. На днях окончательно сформируем повестку встречи. В первой части встречи запланировано знакомство с ДВФУ, разными школами, которые сейчас фактически заменили факультеты, посмотрим оборудование, оснащение. Затем официальная часть, творческая программа».
Как сообщил Виктор Горчаков, по согласованию с руководством ДВФУ в каждой из Школ вуза назначен ответственный исполнитель, который будет координировать подготовку встречи и осуществлять непосредственный контакт с выпускниками разных лет по специальностям, входящим в данную Школу.
«Важнейшая задача Ассоциации - приблизить выпускников прошлых лет к Дальневосточному федеральному университету. Они - носители славных многолетних традиций, которые необходимо сохранять и передавать новым студентам. Эти ребята должны с самого первого дня поступления до окончания вуза ощущать свою принадлежность к большому товариществу, - отметил ректор ДВФУ Сергей Иванец. - В ведущих университетах мира работе с выпускниками уделяется огромное внимание. Мы, как и подавляющее большинство российских вузов, находимся в начале пути. Первое собрание Ассоциации станет в этом смысле знаковым событием».
Президент Ассоциации выпускников ДВФУ, спикер краевого парламента Виктор Горчаков считает, что для первой, организационной, встречи выпускников выбрано хорошее время. «В связи с празднованием в июне Дня России выходные будут увеличены до трех дней. Это замечательная возможность приехать во Владивосток тем, кто живет сейчас в других городах страны или даже за рубежом, - отметил он. - У всех вузов, влившихся в Дальневосточный федеральный университет, есть богатые и замечательные традиции, носителями которых являются выпускники. И эти традиции надо развивать, объединять и усиливать. Собственно для этого мы собираем выпускников и объединяем их в Ассоциацию».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
- Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций
- ЕГЭ в Приморье обеспечат техникой и наблюдателями
- Дайте ребенку… шоколадку
- За "школотой" на ЕГЭ присмотрят "комсомольцы"
- ЕГЭ подкрался незаметно
- Родители сели за парты
- В Приморье начали сдавать ЕГЭ
Новости раздела
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
- В Артеме устроят сабантуй
- "Сегодня в регионе живем и работаем по принципу "куда кривая выведет"
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Тупики общественных пространств
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы