Началась первая смена каникул

От половины до 100% школьников смогут этим летом приобщиться к организованному отдыху, утверждают в администрациях муниципальных образований. Другое дело, что у организаторов детского отдыха, как и у родителей, очень разные возможности.

Данных, где обычно отдыхают летом учащиеся средних школ, в Приморье нет. Подсчету поддаются только данные о количестве детей, побывавших в организованных учреждениях – лагерях, санаториях, специализированных базах отдыха, пришкольных лагерях. В 2010 г. в таковых отдохнули 121 850 школьников края. По словам начальника отдела департамента науки и образования администрации края Ивана ГРИШАНА, в Приморье 300 600 учащихся средних школ, значит, остальные отдыхали у бабушек, на дачах, с родителями и т.д. В 2011 году в загородных лагерях сможет отдохнуть примерно половина всех школьников края.