В Приморье ликвидируются долги по заработной плате

За последний месяц размер задолженности по заработной плате на предприятиях Приморского края снизился на 0,7 млн рублей (на 2,5%). Полностью погашена задолженность работникам ОАО «50 РЗ РАВ» (г. Владивосток), ОАО «30 СРЗ» (г. Фокино).

Как сообщили в управлении по труду Приморского края, задолженность ликвидирована полностью в 29 муниципальных образованиях края. Отсутствует задолженность по заработной плате перед работниками из краевого и местных бюджетов.

Снижение задолженности перед работниками – результат работы администрации края в сфере соблюдения трудовых прав граждан. Администрация Приморского края постоянно проводит мониторинг ситуации с выплатой заработной платы и реализует комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации.

В Приморье создана Межведомственная комиссия по налоговой политике Приморского края, в городах и районах края работают Межведомственные комиссии по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации края.