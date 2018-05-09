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Владивосток отправился "В погоню за счастьем"

09 Мая 2018, 10:24 | Приморье

8 мая в молодёжной библиотеке «БУК» прошла лекция по книге Расса Хэрриса «Ловушка счастья».

Поклонники творчества Хэрриса и те, для кого такие понятия как «осознанность» и «ценности» не просто слова, были приглашены на открытую лекцию, посвящённую таким простым, но в тоже время сложным вопросам, над которыми время от времени размышляет каждый человек. Встреча состоялась 8 мая, в 19.00, которую провёл Андрей Литвинов, самостоятельный исследователь, постоянный читатель и член клуба любителей фантастики «Белый дракон».

В рамках лекции, спикер, взаимодействуя с аудиторией, попытался найти ответы на популярные вопросы о «счастье», рассказал волшебные сказки и самые популярные мифы о счастье, а также уделил особое место теме о зародившейся в 80-х годах прошлого столетия терапии принятия и последовательности (ТПП, Acceptance and Сommitment Тherapy) и том решении проблемы счастья, которое предлагает она.

Что же такое, счастье? «Мы живём, ориентируясь на множество бесполезных и неточных мнений о том, что есть счастье. Подобные идеи широко поддерживаются обществом, потому что «каждый знает, что это так». При поверхностном взгляде эти идеи кажутся весьма здравыми, и поэтому мы находим их вновь и вновь, чуть ли не в каждой книге по самопомощи, которая попадает в руки». Определений «счастья», как такового, много. Обращаясь к аудитории с вопросом, спикер подтвердил вывод о том, что каждый человек вкладывает свой смысл в определение «счастья» и что не стоит ограничивать это понятие.


 
 

 

 

В рамках лекции, большое внимание было уделено ТПП, или же – терапии принятия и последовательности. «Терапия принятия и последовательности  — одно из новейших направлений поведенческой терапии, основанной на принципах осознанности, которое доказало свою эффективность в широком спектре клинических ситуаций». В отличие от представлений о «здоровой нормальности», характерных для западной психологии, ТПП допускает, что психологические процессы в сознании нормального «здорового» человека часто деструктивны и создают психологическое страдание. Избавление или снижение симптомов не является целью ТПП: в этом подходе считается, что зачастую именно постоянные попытки избавиться от «симптомов» и приводят к психическим расстройствам. Проживать насыщенную и осмысленную жизнь, принимая ту боль, которая неизбежно ей сопутствует, — вот цель терапии принятия и последовательности.

ТПП — одна из поведенческих терапий так называемой третьей волны, наряду с диалектической поведенческой терапией (Dialectical Behaviour Therapy — DBT), а также когнитивной терапией и практикой снижения стресса, основанных на принципах осознанности (Mindfulness-Based Cognitive Therapy — MBCT, Mindfulness-Based Stress Reduction — MBSR) — все они делают акцент на развитии навыков осознанности. Основанная в 1986 году Стивом Хайесом, ТПП стала первой из этих терапевтически подходов третьей волны. В настоящее время имеется большой объём эмпирических данных, подтверждающих её эффективность, рассказал спикер.

Андрей рассказал про шесть ключевых принципов терапии принятия и последовательности, это - разделение, принятие, контакт с настоящим мгновением, позиция наблюдателя, ценности и проактивность. Суть проста – нужно «не бороться с негативными чувствами, а давать им право существовать», «уметь разделять себя от своих мыслей», и «больше находиться здесь и сейчас, используя практики осознанности», подчеркнул спикер.

В завершении лекции, Андрей Литвинов признался, что ему понравилась книга за счёт своей последовательности и погружённости: «Меня в этой книге потрясло то, что я будто сам жил в этой ловушке счастья, с ощущением того, что все вокруг счастливы, ну или почти все. И создавалось такое впечатление, что если вдруг в какие-то периоды ты не счастлив, то реально что-то не так».  Главное помнить, что чувства и мысли будут возникать всегда и это – нормально. Приняв это, человек, сам того не осознавая, будет счастливей.

Фото автора.

Надежда ДЯДЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: лекция  бук  Ловушка счастья 



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