35 тысяч приморцев объединил "Бессмертный полк" во Владивостоке

Акция «Бессмертный полк» проходит в Приморье шестой раз

В Приморском крае проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию 73-ей годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные парады, состоявшиеся 9 мая во всех городах и районах края, продолжились шествием «Бессмертного полка». Только во Владивостоке акция собрала более 35 человек, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

















Приморский край по традиции принял шествие одним из первых. В этом году к акции присоединились все муниципалитеты края. Самым массовым стало движение во Владивостоке – здесь портреты своих героев пронесли более 35 тысяч человек.



Вместе с жителями Приморья в рядах «Бессмертного полка» прошли врио губернатора края Андрей Тарасенко с супругой Светланой и вице-губернаторы региона.



Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит в Приморье шестой раз. Впервые жители края вышли на улицы края с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны – в 2013 году.

Фото Надежды ДЯДЕНКО.