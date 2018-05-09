Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
35 тысяч приморцев объединил "Бессмертный полк" во Владивостоке
Акция «Бессмертный полк» проходит в Приморье шестой раз
В Приморском крае проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию 73-ей годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные парады, состоявшиеся 9 мая во всех городах и районах края, продолжились шествием «Бессмертного полка». Только во Владивостоке акция собрала более 35 человек, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Приморский край по традиции принял шествие одним из первых. В этом году к акции присоединились все муниципалитеты края. Самым массовым стало движение во Владивостоке – здесь портреты своих героев пронесли более 35 тысяч человек.
Вместе с жителями Приморья в рядах «Бессмертного полка» прошли врио губернатора края Андрей Тарасенко с супругой Светланой и вице-губернаторы региона.
Напомним, акция «Бессмертный полк» проходит в Приморье шестой раз. Впервые жители края вышли на улицы края с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны – в 2013 году.
Фото Надежды ДЯДЕНКО.
Новости тематики
- 35 тысяч приморцев объединил "Бессмертный полк" во Владивостоке
- Приморский край среди первых в России принял парад в честь Дня Победы
- Владивосток готовится к Дню Победы
- Юные футболисты из Уссурийска встретятся с игроками ФК "Арсенал" в Лондоне
- Мэр Владивостока наводит порядок в местных традициях
- Просквози меня гарпун!
- В Приморье на дельфийские игры приедут почти 1500 человек
- На открытие Сквера Будды Мира во Владивостоке пригласили Синдзо Абэ
- Из 1922 фотографий жюри конкурса "Посмотри на Владивосток" выберет 158 снимков
- Год жизни Владивостока в 1667 фото можно увидеть в сети
Новости раздела
- 35 тысяч приморцев объединил "Бессмертный полк" во Владивостоке
- Приморский край среди первых в России принял парад в честь Дня Победы
- В строю Бессмертного полка
- Владивосток готовится к Дню Победы
- Теплотрассы ждут своего часа
- Звездно-полосатый трал
- Забронировать Владивосток
- Экология вершин
- Туристам предлагают пройти экологическими тропами
- Каждую погоду предсказать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- Президент Путин подписал очень важный указ
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь
- Первый международный туристическо-инвестиционный форум пройдет в Хабаровске
- Определен график гидравлических испытаний и отключения горячей воды во Владивостоке
- В списках новостроев не значится
- Вырисовываются детали моста между Россией и КНДР через реку Туманная на юге Приморья