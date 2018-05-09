Приморский край среди первых в России принял парад в честь Дня Победы

Во Владивостоке в параде в честь Дня Победы приняли более 1,5 тысяч военнослужащих

Приморский край среди первых в России принял военный парад, посвященный 73-й годовщине Великой Победы Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Участие в торжественном мероприятии принял врио Губернатора края Андрей Тарасенко, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, жители и гости Владивостока.





























Приветствуя собравшихся, Андрей Тарасенко отметил, что 9 мая – священная в истории России дата, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



«В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем, какой ценой она нам досталась – только в Приморье более 200 тысяч человек ушли на фронт. Их подвиг и беззаветная преданность Родине – вечный пример для всех поколений», – подчеркнул глава региона.



Открывая военный парад, Сергей Авакянц подчеркнул, что память о войне, закончившейся 73 года назад, с годами не меркнет.



«За Родину героически сражался наш народ. Мы всегда будем помнить, что именно Россия сорвала коварные планы нацизма и завоевала Победу, которую мы навеки будем помнить. Слава народу России! Слава Победителям! Ура!», – отметил командующий Тихоокеанским флотом.



Парад начался с выноса государственного флага Российской Федерации и Знамя Победы под песню «Священная война».



Парад, посвященный 73-й годовщине Победы над фашистской Германией, открыла рота барабанщиков, воспитанников Нахимовского военно-морского училища города Владивостока.



Далее прошли наследники прославленных флотоводцев и командиров, тех, кто первыми поднимался в атаку и вел за собой бойцов – действующие офицеры штаба тихоокеанского флота!



Торжественным маршем прошли моряки 72-й бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Тихоокеанского флота, личный состав Порт-Артурской авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота, морские пехотинцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, личный состав Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю, сотрудники главного управления МЧС России по Приморскому краю, курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России.



В праздничном параде приняли участие воспитанники Уссурийского Суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, патриотического движения «Юнармия», а также студенты военных вузов. Всего участие в параде приняли более 1,5 тысяч военнослужащих.



Военный парад продолжился демонстрацией военной техники. На главной улице Владивостока появился легендарный танк Т-34, выпущенный в 1942 году и принимавший участие в Сталинградской битве.



В составе парадных расчетов проехало более 50 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82-А, химическая разведывательная машина БРДМ-2рх, восьмидесяти двухмиллиметровый миномет БМ37, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», потомок знаменитой «Катюши», самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Оса», ракетный комплекс «Бастион» и другие.



Напомним, сегодня во всех муниципалитетах края проходят праздничные и торжественные мероприятия. От Хасанского до Тернейского районов пройдет акция «Бессмертный полк».

Фото Надежды ДЯДЕНКО.