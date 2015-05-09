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Юные футболисты из Уссурийска и Ангарска сыграют в финале чемпионата "Будущее зависит от тебя" в Сочи

09 Мая 2015, 12:57 | Приморье

Команды из детского дома города Уссурийска (Приморский край) и школы-интерната города Ангарска (Иркутская область)  вышли в финал чемпионата по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В финальных играх, которые пройдут в Сочи, ребята поборются за победу и главный приз – поездку в Лондон в футбольный клуб «Арсенал».        

Полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит от тебя» состоялся в  спорткомплексе «Локомотив» города Уссурийска  в Приморском крае. Организаторами этого этапа соревнований выступили Министерство спорта Российской Федерации, Российский Футбольный союз и компания «МегаФон». Большую помощь в организации игр также оказали компании -  производители питьевой воды  "Кристалл-2000" и  "Орон", а также ООО "Уссурийск-Синема".

Участие в полуфинале приняли команды, которые победили в отборочных турах, прошедших в десяти регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурской, Иркутской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областях, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. 17 команд в двух возрастных группах – 2000-2001 гг. и 2002-2003 гг. рождения – в течение трех дней упорно боролись за путевку на финал в Сочи.

По итогам турнира места распределились следующим образом. В возрастной группе 2000-2001 гг. рождения «золото» завоевали хозяева поля -  команда  детского дома из г. Уссурийска. Второе место у  команды детского дома №6 из Хабаровска. «Бронза» досталась команде иркутского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.

В возрастной группе 2002-2003 гг. рождения победителем стала команда школы-интерната №7 г. Ангарска (Иркутская область). «Серебро» у команды Магаданского  областного детского дома из п. Ола. «Бронзовые» медали увезли с собой юные футболисты из детского дома  г. Благовещенска.

В конце мая команды из Уссурийска и Ангарска примут участие  в финале турнира, который пройдет в  г. Сочи,  и будут бороться за главный приз – поездку  в гости к футбольному клубу «Арсенал»

«Уже второй раз мы принимаем на нашей уссурийской земле этот  спортивный празник, который объединяет ребят  с непростой судьбой по всей стране, - говорит президент Федерации футбола Уссурийского городского округа Сергей Вязов. - Футбол – не просто эмоциональная и зрелищная игра, он воспитывает характер, учит  работать в команде, развивает волю к победе, целеустремленность и выдержку. Я  надеюсь, что увлечение футболом  поможет  участникам  игр «Будущее зависит от тебя» достигать поставленных  целей в спорте и в жизни».

«В этом году мы отмечаем первый серьезный юбилей турнира «Будущее зависит от тебя» -  10 лет, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. - С каждым годом ребята улучшают технику , показывают более продуманную тактику игры. Но гораздо важнее то, что  турнир  дарит  мальчишкам новые знакомства, впечатления и эмоции, делает их счастливее и дает понять, что будущее во многом зависит от нас самих - от наших усилий, поступков и решений».   

Досье "Золотого Рога": ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.    

 

 

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Теги: Мегафон  будущее зависит от тебя 



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