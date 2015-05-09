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Власти Владивостока призывают жителей и гостей города быть бдительными в период праздников
В день празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей Владивостока просят обращать особое внимание на появление подозрительных предметов в общественных местах, а также на попытки осквернения монументов воинской славы, памятников или мест захоронения павших в Великой Отечественной войне.
С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС убедительно просят оперативно сообщать о подозрительных предметах и личностях по телефонам дежурных служб УМВД и города. Давайте вместе поддерживать порядок и сохранять объекты культурного наследия в городе!
Номера телефонов дежурных служб УМВД России по городу Владивостоку:
УМВД России по городу Владивостоку (ул. Военное шоссе, 24) - 265-53-40, 265-53-41;
Отдел охраны общественного порядка - 265-52-55;
Отдел полиции 1 (Ленинский район, ул. Махалина, 3а) - 249-09-22;
Отдел полиции 2 (Первомайский район, ул. Киевская, 8) - 249-09-23;
Отдел полиции 3 (Первореченский район, ул. Овчинникова, 30) - 249-08-42;
Отдел полиции 4 (Фрунзенский район, ул. Посьетская, 46) - 249-09-26;
Отдел полиции 5 (Советский район, ул. Узбекская, 15а) - 249-09-25;
Отдел полиции 6 (Советский район, ул. Маковского, 203) - 238-80-03;
Пункт полиции отдела полиции 6 (Советский район, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 66) - 238-13-76;
Отделение полиции 9 (Фрунзенский район, о. Русский, Аякс, 25) - 249-09-27;
Старший оперативный дежурный (Фрунзенский район) - 2-614-392;
Старший оперативный дежурный (Ленинский район) - 2-223-875;
Старший оперативный дежурный (Первомайский район) - 2-614-304;
Старший оперативный дежурный (Первореченский район) - 2-614-478;
Старший оперативный дежурный (Советский район) - 2-614-281;
Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока - 222-23-33.
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