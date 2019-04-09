Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру о статусе Артэтажа
Неравнодушные граждане Владивостока собирают подписи под обращением "О статусе владивостокского городского Музея современного искусства «АртЭтаж» и о гарантиях сохранения его фондов" к новому мэру
4 апреля в публичном пространстве, СМИ и соцсетях разгорелся скандал вокруг создателя Музея Современного искусства АртЭтаж, известного во Владивостоке, всей стране, а также за ее пределами.
Напомним, Артэтаж вошел в состав дома культуры «Традиция и современность» в результате компромиссного решения, которое позволило сохранить экспозицию современного искусства в новых реалиях и выделить ему помещение в старинном здании в центре Владивостока. В результате этого соглашения Александр Городний передал городу свою уникальную коллекцию современного искусства на условиях создания музея. Коллекция, для перевозки которой потребовалось шесть грузовиков, стала муниципальной собственностью, а статус музея и его создателя… зависли в воздухе.
Именно в этом художники, деятели культуры, представители творческой интеллигенции и журналисты видят главную причину административного нажима на Александра Городнего. Не положил ли кто-то свой глаз на помещения в центре города? – задаются вопросом активные граждане.
Как сообщал "Золотой Рог", не меньше пятидесяти человек откликнулись на инициативу Марины БАРИНОВОЙ, известного во Владивостоке общественного деятеля и организатора различных творческих проектов созвать «культурную оборону славного Музея современного искусства Артэтаж и его доблестного создателя» и написать обращение к новому мэру.
В настоящее время под обращением "О статусе владивостокского городского Музея современного искусства «АртЭтаж» и о гарантиях сохранения его фондов" к главе Владивостока собираются подписи.
Приводим текст документа:
Главе города Владивостока ГУМЕНЮКУ О. В.
О статусе владивостокского городского Музея современного искусства «АртЭтаж» и о гарантиях сохранения его фондов
Здравствуйте, Олег Владимирович!
Данное обращение к Вам обусловлено чрезвычайной ситуацией, угрожающей жизни Музея современного искусства «АртЭтаж» и деятельности его основателя и главной движущей силы – Александра Ивановича Городнего.
«АртЭтаж» создавался как гражданская инициатива группы владивостокских галеристов, арт-критиков и коллекционеров и за 30 лет своей жизнедеятельности стал неотъемлемой частью культурной среды Владивостока.
«АртЭтаж» - не просто единственный в своём роде - вплоть до Урала - отечественный музей. Это один из настоящих маяков нашей приморской культуры и точка притяжения для людей просвещённых, людей думающих, людей, стремящихся к культурному обогащению и развитию. Причем, не только из нашего региона и не только из России.
Все эти годы собирателем и хранителем коллекции «АртЭтажа», инициатором и организатором событий (выставок, экспозиций, акций) городского, регионального, российского и международного уровня, связанных с Музеем, был и остаётся А. И. Городний.
Четыре года назад по инициативе Администрации г. Владивостока «АртЭтажу» была предоставлена часть исторического здания – «Дом Демби» (улица Фокина, 25 и Океанский проспект, 9). А держатель фондов «АртЭтажа» А. И. Городний передал всю его коллекцию в муниципальную собственность. Основанием к такому партнёрству стали согласованные на тот момент (2015 год) между Администрацией г. Владивостока и А. И. Городним намерения: об оформлении «АртЭтажа» как муниципального учреждения культуры со статусом Музея современного искусства; о реконструкции предоставленного здания для полноценного разворачивания деятельности Музея «АртЭтаж»; о доверительных отношениях между Администрацией г. Владивостока и А. И. Городним в части организации и проведения им экспозиционно-выставочной деятельности.
Сегодня мы констатируем:
- Муниципальное учреждение культуры «Музей современного искусства «АртЭтаж» не создано.
- Работы по реконструкции здания выполнены частично.
- Переданные в муниципальную собственность фонды «АртЭтажа» не оформлены надлежащим для коллекции подобного уровня и масштаба образом, то есть с оценкой художественной, исторической и материальной ценности.
- Заинтересованный, профессиональный и экспертный диалог с А. И. Городним со стороны чиновников Администрации г. Владивостока подменяется надзором и инспекцией с элементами форменной слежки, перешедшими в последнее время за грань уже не только культурного, но и разумного.
Мы, горожане, радеющие за судьбу «АртЭтажа», предлагаем Вам, Олег Владимирович, как высшему должностному лицу Владивостока, обладающему в соответствии с Уставом города собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, встретиться с нашей инициативной группой, чтобы согласовать позиции и договориться о действиях, обеспечивающих:
1) Придание статуса самостоятельного муниципального учреждения культуры Музею современного искусства «АртЭтаж»;
2) Гарантии сохранения коллекции «АртЭтажа», т.е. в статусе музейных фондов;
3) Реконструкцию здания «Дом Демби» для развертывания полноценной деятельности «АртЭтажа»;
4) Организацию коммуникации с А. И. Городним со стороны чиновников Администрации г. Владивостока по сути деятельности «АртЭтажа».
Предлагаем такую встречу провести 12 апреля (пятница) 2019 года в 17 часов непосредственно в «АртЭтаже». Меж тем, открыты и для Ваших предложений по дате, времени и месту встречи – с заблаговременным их согласованием.
С уважением к Вашей позиции, Инициативная группа «Культурная оборона».
Любой желающий может подписаться под документом:
9 апреля (вторник)
* с 17:00 до 20:00 - "Кафема" (улица Уборевича, 10 - чуть выше Первой Гимназии)
10 апреля (среда)
* с 8:00 до 8:45 - "Кафема" (улица Уборевича, 10 - чуть выше Первой Гимназии)
Можно связаться с организаторама в соцсетях.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру о статусе Артэтажа
- В Приморье прошла Всероссийская акция "#СохранимЛес"
- Учебный фрегат "Паллада" отправился из Владивостока в Нагасаки и Циндао
- У детей Приморья будет новый защитник
- Приморский художник создает новые специальные призы фотоконкурса LookAtVladivostok.ART
- ДВФУ вышел на зарядку в честь XXIX Всемирной зимней универсиады
- Более 1000 спортсменов и любителей легкой атлетики пробежали по льду Японского моря в Приморье
- "Солдаты недовольны нашим постоянным отступлением…"
- Во Владивостоке прапорщик Комаров вновь сойдет на берег Золотого Рога
- Владивосток начинает готовится к Тотальному диктанту
Новости раздела
- Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру о статусе Артэтажа
- Приморские "дети войны" начали получать положенные по краевому закону выплаты
- В Приморье размер выплаты родителям детей-инвалидов 1 группы составит 12 тыс. рублей
- Киноновелла абонента Tele2 вышла на экраны Владивостока
- В Приморье прошла Всероссийская акция "#СохранимЛес"
- Великий эколог и океанограф Кусто лично бил дельфинов гарпунами
- В Приморье начал работу Общественный совет по земельным вопросам
- На востоке страны замминистра обороны за двое суток преодолел более 20000 километров
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Новый уполномоченный по правам человека, увеличенные субсидии и новый праздник появятся в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший инвестор покидает Артем
- Чуркин: По ту сторону Золотого моста
- Стремительно беднеющие россияне отказываются рожать даже за деньги
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Еще 378,5 тысячи дальневосточников могут улететь на льготных условиях
- На авиарейсах внутри Сахалинской области начал действовать единый тариф
- На Камчатке выбирают эскиз оздоровительного комплекса с бассейном
- Житель Приморья переехал жить под купол с основанием 145 кв. метров
- Авария, "унесшая" под землю Nissan, доставила неудобства тысячам владивостокцев (Фото)
- За державу по-прежнему обидно