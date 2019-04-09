В Приморье размер выплаты родителям детей-инвалидов 1 группы составит 12 тыс. рублей

Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, и обращаться в управления ПФР нет необходимости

Размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы увеличится с 1 июля 2019 года



С 1 июля размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы увеличится с 5500 рублей до 10 000 рублей.

"В Приморском крае размер выплаты с учетом дальневосточного коэффициента составит 12 тысяч рублей. В регионе ежемесячные выплаты по уходу за детьми – инвалидами получают 3 196 родителей и опекунов. Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, и обращаться в управления ПФР нет необходимости.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему лицу сформировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии", - сообщила газете "Золотой Рог" Лидия Смыченко, руководитель пресс-службы Отделения ПФР

по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



