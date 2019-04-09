Приморские "дети войны" начали получать положенные по краевому закону выплаты

В первых числах апреля в Приморье начались выплаты гражданам, которые относятся к категории «дети войны». Ежегодная материальная помощь, которая является одной из предусмотренных краевым законом мер поддержки, приурочена к предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что закон «О детях войны» в Приморском крае был принят в октябре 2018 года по инициативе главы региона Олега КОЖЕМЯКО. Действие документа распространяется на приморцев, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающих на территории края. Для них законом были предусмотрены новые меры социальной поддержки: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт в размере 100%, а также льготы по транспортному налогу и право первоочередного приема в стационарных учреждениях социального обслуживания Приморского края. Кроме того, «детям войны» полагаются две ежегодные денежные выплаты, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) и ко Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября).

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, на материальную поддержку «детей войны» в бюджете Приморья на 2019 года заложено 228,2 млн рублей. Ожидается, что выплату к 9 мая должны получить 107,6 тысяч пожилых приморцев. Ее доставят «детям войны» по той же схеме, что и выплачиваемую уже много лет «губернаторскую тысячу»: вместе с пенсией на дом, через почтовое отделение или на банковскую карту. Вторая выплата в размере 1 тысячи рублей, как уже говорилось выше, будет приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны.

Добавим, что список мер поддержки «детей войны» за полгода работы краевого закона расширился.

- Для пенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах, – отметила и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана КРАСИЦКАЯ.

Напомним, поддержка граждан пожилого возраста – одно из важнейших направлений политики, проводимой в регионах по поручению президента России Владимира ПУТИНА и в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В Приморье действует проект «Старшее поколение» – один из пяти разделов национального проекта «Демография». Кроме того, комплекс мер поддержки пожилых людей осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

На фото: Благодаря губернатору Олегу Кожемяко «дети войны» в Приморье, наконец-то, дождались поддержки.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА