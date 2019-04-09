Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские "дети войны" начали получать положенные по краевому закону выплаты
В первых числах апреля в Приморье начались выплаты гражданам, которые относятся к категории «дети войны». Ежегодная материальная помощь, которая является одной из предусмотренных краевым законом мер поддержки, приурочена к предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что закон «О детях войны» в Приморском крае был принят в октябре 2018 года по инициативе главы региона Олега КОЖЕМЯКО. Действие документа распространяется на приморцев, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающих на территории края. Для них законом были предусмотрены новые меры социальной поддержки: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт в размере 100%, а также льготы по транспортному налогу и право первоочередного приема в стационарных учреждениях социального обслуживания Приморского края. Кроме того, «детям войны» полагаются две ежегодные денежные выплаты, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) и ко Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября).
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, на материальную поддержку «детей войны» в бюджете Приморья на 2019 года заложено 228,2 млн рублей. Ожидается, что выплату к 9 мая должны получить 107,6 тысяч пожилых приморцев. Ее доставят «детям войны» по той же схеме, что и выплачиваемую уже много лет «губернаторскую тысячу»: вместе с пенсией на дом, через почтовое отделение или на банковскую карту. Вторая выплата в размере 1 тысячи рублей, как уже говорилось выше, будет приурочена ко Дню окончания Второй мировой войны.
Добавим, что список мер поддержки «детей войны» за полгода работы краевого закона расширился.
- Для пенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах, – отметила и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана КРАСИЦКАЯ.
Напомним, поддержка граждан пожилого возраста – одно из важнейших направлений политики, проводимой в регионах по поручению президента России Владимира ПУТИНА и в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В Приморье действует проект «Старшее поколение» – один из пяти разделов национального проекта «Демография». Кроме того, комплекс мер поддержки пожилых людей осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
На фото: Благодаря губернатору Олегу Кожемяко «дети войны» в Приморье, наконец-то, дождались поддержки.
Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморские "дети войны" начали получать положенные по краевому закону выплаты
- В Приморье размер выплаты родителям детей-инвалидов 1 группы составит 12 тыс. рублей
- В Приморье начал работу Общественный совет по земельным вопросам
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Новый уполномоченный по правам человека, увеличенные субсидии и новый праздник появятся в Приморье
- Александр Цветников: Владивосток - город 3D
- В Сахалине открывается первый на Дальнем Востоке центр адаптации для детей мигрантов
- Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
- Пожары федерального значения
- Кавалерово хочет стать городом
Новости раздела
- Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру о статусе Артэтажа
- Приморские "дети войны" начали получать положенные по краевому закону выплаты
- В Приморье размер выплаты родителям детей-инвалидов 1 группы составит 12 тыс. рублей
- Киноновелла абонента Tele2 вышла на экраны Владивостока
- В Приморье прошла Всероссийская акция "#СохранимЛес"
- Великий эколог и океанограф Кусто лично бил дельфинов гарпунами
- В Приморье начал работу Общественный совет по земельным вопросам
- На востоке страны замминистра обороны за двое суток преодолел более 20000 километров
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Новый уполномоченный по правам человека, увеличенные субсидии и новый праздник появятся в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший инвестор покидает Артем
- Чуркин: По ту сторону Золотого моста
- Стремительно беднеющие россияне отказываются рожать даже за деньги
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Еще 378,5 тысячи дальневосточников могут улететь на льготных условиях
- На авиарейсах внутри Сахалинской области начал действовать единый тариф
- На Камчатке выбирают эскиз оздоровительного комплекса с бассейном
- Житель Приморья переехал жить под купол с основанием 145 кв. метров
- Авария, "унесшая" под землю Nissan, доставила неудобства тысячам владивостокцев (Фото)
- За державу по-прежнему обидно