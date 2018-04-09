На Приморье надвигается мощный циклон

9 апреля погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Примгодромет. В крае переменная облачность, небольшие осадки возможны только местами на севере. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +8…+13°C, на севере +2…+7°C.

Предстоящей ночью Приморье продолжит находиться в поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Температурный фон составит +3…-5°C, в горных районах до -11°C. Днем во вторник к краю подойдут фронтальные разделы активного циклона, смещающегося над Китаем. Уплотнится облачность, во второй половине дня начнутся дожди. В западных районах и на побережье усилится южный ветер до 15-20 м/с. Воздух прогреется до +11…+16°C, на побережье до +3…+8°C.

Ночью на среду углубляющийся циклон будет смещаться над Приморьем. Интенсивность и зона выпадения осадков увеличится. В отдельных районах возможны сильные осадки (преимущественно в виде дождя). Сохранится сильный ветер. Фон ночных температур по краю повысится до +3...+8°C, на севере до -3°C. Днем 11 апреля циклон сместится на северные районы Приморья. Местами сохранятся небольшие, на севере умеренные осадки. В отдельных районах усилится западный ветер. Температура воздуха составит +8…+13°C, на севере +2…+7°C.

Во второй половине недели погода улучшится, температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, вечером южный умеренный. Температура воздуха +7...+10°C.

Предстоящей ночью в краевом центре осадков не ожидается. Температура воздуха +2…+4°C. Во второй половине дня во вторник увеличится количество облачности, начнется дождь, который к вечеру усилится. Ветер юго-восточный сильный. Будет прохладно, +3…+6°C.

В ночь на среду, 11 апреля, дождь во Владивостоке сохранится, в первой половине возможен сильный. Утром ожидается прекращение осадков. Сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +2…+4°C, днем воздух прогреется до +10…+12°C.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства, на основании штормового предупреждения, полученного от Приморского УГМС, специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю информируют:

Днём 10 апреля в связи с выходом очередного циклона на территории края ожидаются осадки в виде дождя. Ночью и днём 11 апреля на территории восточных, юго-восточных районов (Артёмовский, Владивостокский, Дальнегорский, Уссурийский, Партизанский и Находкинский городские округа, городской округ Большой Камень и ЗАТО Фокино, Шкотовский, Надеждинский, Хасанский, Партизанский, Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский и Лазовский муниципальные районы) ожидаются дождь, местами сильный, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. На побережье усилится южный ветер от 15 до 20 м/с.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населённых пунктов в эти дни.

В связи с выпадением большого количества осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с:

- увеличением количества ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями на трассах местного значения, затруднения в работе автотранспорта;

- авариями на ЛЭП, обрывом, перехлёстом ЛЭП и линий связи;

- нарушениями в работе системы ЖКХ;

- подтоплением пониженных участков населённых пунктов в результате выпадения осадков, неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций;

- подъёмом уровня воды на реках южной половины края, с подтоплением сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках.

ПАМЯТКА для населения

При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ИМУЩЕСТВО!

Телефон единой службы спасения: 101

В Главном управлении работает телефон доверия 8(243)2399999.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.