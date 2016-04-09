Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из противолодочника "Маршал Шапошников" сделают универсальный корабль-убийцу
БПК будет оснащен ракетным комплексом «Уран», системой управления артиллерией «Багира» и другими новинками
Работы по ремонту большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» в Центре судоремонта «Дальзавод» (ЦСД, Владивосток) наконец-то вступили в активную фазу, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на блог bmpd.
Госконтракт на ремонт корабля был заключён 1 апреля 2015 г.
Согласно сайту закупок, 31 июля 2015 г. ЦСД заключил договор с КБ машиностроения о поставке «комплекта из двух изделий 3С-24 стоимостью 47 млн. рублей».
«По известным данным 3С-24 (она же КТ-184) – это пусковая установка корабельного ракетного комплекса 3К24 "Уран" с противокорабельными ракетами Х-35 (3М24). Срок изготовления установок определён в 18 месяцев. Ранее о планах установки "Уранов" на БПК проекта 1155 не сообщалось», – говорится в статье.
Кроме того, в мае прошлого года ЦСД подписал договор с ОАО «Изумруд» о поставке изделия МР-123-02/3 – универсальной системы управления корабельной артиллерии «Багира». Стоимость СУО – 165,3 млн. руб.
Согласно информации, «система МР-123-02/3 предназначена для управления стрельбой корабельной зенитной артиллерии калибра 30-100 мм и неуправляемым реактивным оружием калибра 122, 140 мм по воздушным целям, включая противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, при самообороне корабля от средств воздушного нападения, по морским и береговым целям для обеспечения огневой поддержки десанта и поражения береговых объектов в глубине обороны в условиях применения активных и пассивных радиолокационных и оптико-электронных помех».
Новости тематики
- В Приморье проходит оперативно-профилактическая операция "Курорт-2018"
- Почти 40 тропических рыб пополнили коллекцию Приморского океанариума
- До конца года поликлиники Приморья подключат к единому колл-центру
- Более 700 воспитанников центров содействия Приморья обрели семью в этом году
- Краевые налоги и госпошлины теперь можно оплатить через портал Госуслуг
- Почти 50 тысяч приморцев снизили расходы на коммунальные услуги за счет субсидий
- Приморцы стали чаще тратить материнский капитал
- Компания из Владивостока будет реставрировать храм в Арзамасе
- 27 лет под флагом российским
- Сергей из Евросоюза мечтает реализовать собственный проект в Приморье
Новости раздела
- "Терминал Астафьева" заботится о горожанах
- В Приморье проходит оперативно-профилактическая операция "Курорт-2018"
- Почти 40 тропических рыб пополнили коллекцию Приморского океанариума
- До конца года поликлиники Приморья подключат к единому колл-центру
- Школьники Приморья предлагают свое решение вопросов экологии
- Более 700 воспитанников центров содействия Приморья обрели семью в этом году
- Краевые налоги и госпошлины теперь можно оплатить через портал Госуслуг
- Почти 50 тысяч приморцев снизили расходы на коммунальные услуги за счет субсидий
- В Приморье ветеран труда выращивает женьшень на "дальневосточном гектаре"
- Девять талантливых ребят из Приморья стали победителями на всероссийском конкурсе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток