Из противолодочника "Маршал Шапошников" сделают универсальный корабль-убийцу

БПК будет оснащен ракетным комплексом «Уран», системой управления артиллерией «Багира» и другими новинками

Работы по ремонту большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» в Центре судоремонта «Дальзавод» (ЦСД, Владивосток) наконец-то вступили в активную фазу, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на блог bmpd.

Госконтракт на ремонт корабля был заключён 1 апреля 2015 г.

Согласно сайту закупок, 31 июля 2015 г. ЦСД заключил договор с КБ машиностроения о поставке «комплекта из двух изделий 3С-24 стоимостью 47 млн. рублей».

«По известным данным 3С-24 (она же КТ-184) – это пусковая установка корабельного ракетного комплекса 3К24 "Уран" с противокорабельными ракетами Х-35 (3М24). Срок изготовления установок определён в 18 месяцев. Ранее о планах установки "Уранов" на БПК проекта 1155 не сообщалось», – говорится в статье.

Кроме того, в мае прошлого года ЦСД подписал договор с ОАО «Изумруд» о поставке изделия МР-123-02/3 – универсальной системы управления корабельной артиллерии «Багира». Стоимость СУО – 165,3 млн. руб.

Согласно информации, «система МР-123-02/3 предназначена для управления стрельбой корабельной зенитной артиллерии калибра 30-100 мм и неуправляемым реактивным оружием калибра 122, 140 мм по воздушным целям, включая противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, при самообороне корабля от средств воздушного нападения, по морским и береговым целям для обеспечения огневой поддержки десанта и поражения береговых объектов в глубине обороны в условиях применения активных и пассивных радиолокационных и оптико-электронных помех».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.