www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Из противолодочника "Маршал Шапошников" сделают универсальный корабль-убийцу

09 Апреля 2016, 16:38 | Приморье

БПК будет оснащен ракетным комплексом «Уран», системой управления артиллерией «Багира» и другими новинками

Работы по ремонту большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» в Центре судоремонта «Дальзавод» (ЦСД, Владивосток) наконец-то вступили в активную фазу, сообщает  деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на блог bmpd.

Госконтракт на ремонт корабля был заключён 1 апреля 2015 г.

Согласно сайту закупок, 31 июля 2015 г. ЦСД заключил договор с КБ машиностроения о поставке «комплекта из двух изделий 3С-24 стоимостью 47 млн. рублей».

«По известным данным 3С-24 (она же КТ-184) – это пусковая установка корабельного ракетного комплекса 3К24 "Уран" с противокорабельными ракетами Х-35 (3М24). Срок изготовления установок определён в 18 месяцев. Ранее о планах установки "Уранов" на БПК проекта 1155 не сообщалось», – говорится в статье.

Кроме того, в мае прошлого года ЦСД подписал договор с ОАО «Изумруд» о поставке изделия МР-123-02/3 – универсальной системы управления корабельной артиллерии «Багира». Стоимость СУО – 165,3 млн. руб.

Согласно информации, «система МР-123-02/3 предназначена для управления стрельбой корабельной зенитной артиллерии калибра 30-100 мм и неуправляемым реактивным оружием калибра 122, 140 мм по воздушным целям, включая противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, при самообороне корабля от средств воздушного нападения, по морским и береговым целям для обеспечения огневой поддержки десанта и поражения береговых объектов в глубине обороны в условиях применения активных и пассивных радиолокационных и оптико-электронных помех».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: минобороны  ракета  бпк  противолодочник  армия  х-35  артиллерия  уран  фрегат  ТОФ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru