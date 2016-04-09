ИК «Золотой Рог» выпустила в свет уникальное издание – справочник «Куда пойти учиться?», в котором собрана подробная информация о всех профессиональных учебных заведениях Приморского края. Этот справочник уже стал традиционным для Приморского края, и его выход каждую весну открывает приемную кампанию в регионе.

Абитуриенты в справочнике найдут полезную информацию о правилах приема в вузы и учреждения среднего профобразования, узнают о количестве бюджетных мест и конкурсе на различные направления подготовки, набор на которые открыт в 2016-2017 учебном году.

Кроме перечня специальностей и направлений подготовки в справочнике есть информация о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, уровне заработных плат молодых специалистов в тех или иных отраслях, советы психолога о том, как подготовиться к экзаменам.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.