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Русфонд: Игорь Куприянов получит расходные материалы к инсулиновой помпе
10 февраля в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю десятилетнего Игоря КУПРИЯНОВА из Арсеньева. У мальчика сахарный диабет 1 типа.
В октябре прошлого года ему установили инсулиновую помпу, но расходные материалы к ней закончились, а купить новые у бабушки мальчика нет возможности. Рады сообщить, что вся необходимая сумма (136 157 руб.) собрана. Ольга КУПРИЯНОВА, бабушка Игоря, благодарит читателей за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья!
И вот еще новости. Одна компания, 56 читателей и 14 932 телезрителя оказали исчерпывающую помощь (695 613 руб.) двоим тяжелобольным детям – очередникам бюро Русфонда в Приморском крае.
Оплачены: операция по поводу макроглоссии (аномального увеличения языка) Даше ЛЕПЧУК (4 года, 278 тыс. руб., Надеждинский район).
Помогли: Юлия РОГОЖКИНА (Башкортостан), Владимир МЕЩЕРЯКОВ (Московская обл.), Надежда ХОРЕНОВА (Иркутская обл.), Светлана МЕЗУЖОК (Республика Адыгея), Юлия РУДНЕВА, Валерий КУИМОВ (оба – Татарстан), Вероника КАСАТКИНА (Удмуртия), ООО «Русский Остров-1», Сергей ШАРМАНКИН, Ольга ХОДЖЕР, Ольга КОПТЯКОВА (Хабаровский край), Андрей МОТОРИН, Даниил АФОНСКИЙ (оба – Санкт-Петербург), Марина ХАЛЧЕНКО, Александр ДЫДЫКА, Марианна ДИВИДЕНТОВА, Оксана ЛУШИНА (все – Москва), Алексей ЗГОРЖЕЛЬСКИЙ, Алексей МЕДВЕДЦЕВ, Алексей СЕРОВ, Александра ХУЗИНА, Анастасия ЗАЛОГА, Анастасия КУЛИНИЧ, Андрей ВЛАСОВ, Андрей ГЕРМАН, Анна СОБЕЦКАЯ, Антон СТЕНКОВОЙ, Виктория КРУПИНА, Виталий БОРОВИКОВ, Виталий ЕПУРЕ, Вячеслав КОРОВИН, Георгий МАЛЫШКИН, Герман КИРИЛЛОВ, Денис КОРОЛЬ, Дмитрий МОТОВИЛОВ, Дмитрий ПРОКОПЕНКО, Евгений ЛИТАСОВ, Евгения КУШМЫЛЕВА, Евгения СКАКУН, Елена ПИНЧУК, Ирина СОСНИЦКАЯ, Кирилл ЛЕВЧЕНКО, Константин БЕГУН, Константин СТАРУХИН, Лариса ЕРМЕЕВА, Лариса КАДИРОВА, Наталья ЦАРЕГОРОДЦЕВА, Ольга БОНДАРЬ, Ольга БУЛОЧНИКОВА, Ольга НЕСТЕРОВА, Роман КОСТЕНКО, Роман ЛЫСАК, Руслан СТОЛЕТНИЙ, Сергей ПИЩУЛИН, Татьяна АРТЕМЕНКО, Татьяна ГЕРАСИМОВА, Юля ОВСЯННИКОВА (все – Приморский край). Спасибо!
Наталия НОСЫРЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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