Детям требуется ваша помощь

Ева КАРТАШОВА, 4 года, сахарный диабет 1 типа, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы. 199 676 руб.

Внимание! Цена помпы и расходных материалов - 199 676 руб.

13 936 руб. собрали наши читатели. Не хватает 185 740 руб.

Диагноз дочке поставили три года назад. Ева стала сильно уставать и потеть во время еды, у нее появился запах ацетона изо рта. Я обратилась к педиатру, но та отправила нас на плановую прививку, сказав, что ничего серьезного. На следующий день после прививки Еве стало плохо, нас госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу, где обнаружили пневмонию. Однако лечение не помогало, состояние дочки ухудшалось, Еву положили в реанимацию. Сделали анализы, и оказалось, что уровень сахара в крови у дочки в пять раз выше нормы! На «скорой» Еву перевезли в Приморский краевой центр диабета и эндокринных заболеваний, она была в состоянии, близком к коме. Врачи назначили дозу инсулина, рекомендовали строгую диету. С тех пор мы делаем до двенадцати уколов инсулина в день, каждые два часа измеряем уровень глюкозы. Но все наши усилия не спасают от скачков сахара. Врачи рекомендуют установить инсулиновую помпу. Но в получении помпы за счет бюджетных средств мне отказали. А оплатить ее сама не могу, так как из-за плохого самочувствия дочки вынуждена была уйти с работы, живем на мое пособие и Евину пенсию по инвалидности. Помогите!

Ксения КАРТАШОВА, г. Владивосток.

Детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний Наталья ПАВИНА (г. Владивосток): «Течение заболевания у Евы тяжелое, отмечается высокая потребность в инсулине. После установки помпы появится возможность стабилизировать уровень сахара и облегчить жизнь ребенка».

Приморский край. Из свежей почты Русфонда

Милена ИВАЩЕНКО, 5 лет, детский церебральный паралич,

требуется лечение. 199 740 руб. 3700 руб. собрали наши читатели.

Не хватает 196 040 руб.





Мои дочки-близнецы родились раньше срока. Милена была слабенькой, почти месяц находилась в отделении патологии новорожденных. После выписки дочка нормально развивалась, уже в одиннадцать месяцев начала вставать, вскоре научилась ходить с опорой. Но затем ее развитие остановилось. В год у Милены диагностировали детский церебральный паралич. Мы проходили лечение в различных клиниках. Но прогресс в состоянии дочки наступил после того, как с помощью читателей Русфонда она прошла лечение в московском Институте медицинских технологий (ИМТ). Спасибо всем огромное! Милена начала понемногу сама ходить, выучила буквы и счет до десяти.

Врачи рекомендуют продолжать лечение. Но оплатить его я не могу, так как одна воспитываю дочек. Весь наш доход – моя небольшая зарплата и две детские пенсии по инвалидности. Пожалуйста, помогите!

Ирина ИВАЩЕНКО, Пожарский район.

Невролог ИМТ Елена МАЛАХОВА (Москва): «Милене требуется очередная госпитализация для продолжения лечения. Мы надеемся научить девочку уверенно ходить и развить ее речь».

Наташа ИВАЩЕНКО, 5 лет, детский церебральный паралич,

требуется лечение. 199 740 руб.





У меня дочки – близнецы, они родились на восьмом месяце. Наташа при рождении перенесла нехватку кислорода, пострадал ее мозг. В год дочке поставили диагноз ДЦП. Я много занималась ее лечением, но почти безрезультатно: в четыре года Наташа не держала голову, не сидела, не стояла, не говорила. Улучшение в состоянии дочки наступило после лечения в московском Институте медицинских технологий (ИМТ), которое она прошла благодаря помощи читателей Русфонда. Спасибо большое всем, кто откликнулся! Дочка стала держать голову, самостоятельно переворачиваться, начала произносить простые слова. Нужно продолжать лечение, но оплатить его я не могу, так как одна воспитываю двух дочерей, получаю небольшую зарплату плюс две детские пенсии по инвалидности. Прошу вас о помощи!

Ирина Иващенко, Пожарский район.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Наташе необходима очередная госпитализация, мы научим девочку уверенно держать голову, ползать, расширим ее словарный запас».

Основные способы перевода пожертвований

1 .Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. справку о Русфонде) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: «Пожертвование на лечение Наташи и Милены Иващенко».

НДС не облагается).

2. Через терминал QIWI (КИВИ)

Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и «Российский фонд помощи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Приморского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: 8-914-790-93-31.

3. Через банковскую карту

Зайдите на приморскую страничку Русфонда rusfond.ru/vladivostok, выберите раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. Другие способы

На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через системы «Яндекс.Деньги», Contact и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.