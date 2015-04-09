Если вы решили искать помощь в Русфонде

Мы постараемся сделать все, что в наших силах. При этом мы отдаем себе отчет в том, что всех несчастных России наш фонд, к сожалению, не спасет. Но за годы работы мы хорошо усвоили, что помощь вполне реальна, если письмо искреннее, а просьба конкретна и прозрачна. И еще. Мы теперь наверняка знаем, что наш с вами мир и впрямь не без добрых людей. Их НЕ мало!

Подробная информация по составлению обращения в Русфонд и список необходимых документов - на сайте rusfond.ru.

Руководитель регионального бюро «Русфонд. Приморский край» Наталья НОСЫРЕВА,

тел. (423) 259-97-13.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.