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В Приморье определено место под полигон химических отходов
09 Апреля 2014, 17:20 | Приморье
На сегодня в России действует три таких полигона.
На полигоне твердых бытовых отходов села Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края планируется создать полигон химических отходов для будущего нефтехимического комплекса.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Теги: химические отходы тбо
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