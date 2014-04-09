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"Майские указы" президента в Приморье в 2013 году остались недовыполненными

09 Апреля 2014, 17:33 | Приморье

Зарплаты педагогов дошкольного и дополнительного образования в Приморье растут медленнее, чем это предусмотрено «дорожными картами». При этом показатели роста зарплаты, заложенные в президентских указах Владимира ПУТИНА, в 2013 были «перевыполнены» для большинства категорий бюджетников. По некоторым из этих категорий средняя зарплата, если верить директору департамента соцзащиты ПК Лилии ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, уже превышает среднекраевую.

Как сообщила директор департамента на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК, фактический уровень средней зарплаты в крае по итогам 2013 года оказался равен 29969 рублям. 1 октября 2013 года была проведена индексация окладов работников бюджетной сферы на 5,5 проц.. В итоге зарплата педагогических работников по итогам 2013 года составила 102 проц. от средней по региону, преподавателей ссузов – 94 проц., медработников – 142 проц., среднего медперсонала – 84 проц., соцработников – 53 проц., работников учреждений культуры – 58 проц.. Эти цифры оказались выше целевых показателей на 2013 год.

В то же время, у некоторых бюджетников рост зарплат отстает от предусмотренного в «дорожных картах». Медленнее запланированного растут доходы у работников учреждений дополнительного образования (83 проц. от средней зарплаты по региону) и педагогов дошкольного образования (97 проц.).

Лилия Лаврентьева подчеркнула, что в скором времени «дорожные карты» по исполнению президентских указов, вероятнее всего, будут пересмотрены. Вице-премьер правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ рекомендовала регионам избегать ситуации, при которой одни категории бюджетников получают зарплату заметно выше предусмотренной планом, тогда как рост доходов других запаздывает.

- Если раньше министерства «соревновались» друг с другом, у чьих бюджетников зарплаты растут быстрее, а регионы брали на себя повышенные бюджетные обязательства, то теперь «дорожные карты» будут приводиться в соответствие с теми темпами, которые предусмотрены в президентских указах, - добавила директор департамента финансов Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА. 

По расчетам администрации края, объем средств, необходимый для исполнения «майских указов» в Приморье в 20144 году, оценивается в 3,447 млрд руб. В последующие три года эта сумма будет только возрастать.    

Артем СТРОГИН.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: зарплата  бюджетники 



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