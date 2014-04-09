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147 ветеранов ВОВ продолжают ждать квартир в Приморском крае
В Приморском крае сохраняется очередь среди участников Великой Отечественной войны на улучшение жилищных условий. Спустя почти 69 лет после Победы положенную по закону квартиру продолжают ждать 147 человек. Власти региона намерены обратиться к федеральному центру с просьбой увеличить объем средств, выделяемых региону на решение жилищного вопроса ветеранов, сообщила на заседании социального комитета ЗС ПК директор департамента социальной защиты населения Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.
По словам Лилии Лаврентьевой, текущая очередь на улучшение жилищных условий среди ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий составляет 147 человек. Обеспечение их жильем происходит за счет средств федерального бюджета. В 2014 году выделенных средств должно хватить на обеспечение жильем 52 человек.
- Жилплощадь подобрана, мы ждем, когда необходимые средства поступят в край, - сказала Лилия Лаврентьева. – Как только поступит первый транш, мы намерены обратиться к федеральному центру с просьбой выделить дополнительные средства.
Директор департамента уточнила, что очередь на улучшение жилищных условий ежемесячно растет. Это связано с растущим износом уже имеющегося у ветеранов жилья, а также с тем, что за улучшением жилищных условий обращаются их вдовы.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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что делают власти приморья, для обеспечения жильем остальных ветеранов ВОВ в 2014году? Почему стоящие на учете в 2013году ветераны не обеспечены жильем?