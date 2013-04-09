Андрей Пушкарев: Back in the USSR

БЛОГ "ЗР": Я вовсе не фанат приснопамятных «Битлов», но именно эти слова крутятся в голове, когда смотрю на происходящее вокруг. Почти с маниакальной последовательностью российская власть возвращает, скажем так, некоторые элементы жизни из той далекой эпохи, когда страна называлась СССР.

Вот пару последних недель вовсю муссируется идея срочного и повсеместного возвращения в школы формы. Да так рьяно. Прямо-таки тупик в нашем образовании наметился именно из-за этого.

Или вот еще решеньеце - ввести в России звание Героя труда. И вроде бы все чинно-благородно - сплошная забота о трудящихся массах, ныне забитых и униженных. Да и народ просит. Как отказать трудовому люду?!

Или как вам такое предложение: запретить чиновникам выезжать за рубеж. А что? Работай и отдыхай, слуга народа, в родной стране! Но самое главное, что вслед за этим предложением неминуемо последовало и другое: а какого, спрашивается, рожна наши туристы триллион рублей ежегодно оставляют за границей? А как же родина? И ненавязчиво турпотоки подкорректировать в сторону Сибири, например…

Что еще? На днях читаю. Цитата из одного центрального СМИ: «Сейчас уже ясно, что частный бизнес не вытянет ЖКХ из упадка… Надежды властей на волшебника по имени «рынок», который должен прийти в ЖКХ и все тут быстро поправить, - провалились. И не просто, а с треском… Усиления госконтроля в сфере ЖКХ неожиданно стали требовать губернаторы, большая часть которых, напомним, назначена Кремлем…

Одним из первых сориентировался в новой ситуации ульяновский губернатор Сергей МОРОЗОВ, поручивший разработать предложения по возвращению жилищно-коммунального хозяйства под контроль государства».

Какие уж тут намеки. А еще давно народ просит огосударствить взад нефтянку. Да и лес с рыбой - чем не народное богатство? А еще у нас энергетики расшалились с тарифами. А еще не все в порядке с железными дорогами. А еще оборонка, почитай, совсем померла - корабли во Франции заказываем! А еще легонькая промышленность на ладан дышит. А еще… Впрочем, хватит, насколько все ужасно в нашей стране, россияне могут говорить часами.

Зато была такая страна СССР… Там недостатки, конечно, были, но в целом… Уверен, что, опять же, слишком многие скажут: а что тут плохого? Да как вам сказать… Уже одно то как минимум странно, что светлое будущее нам подсвечивает из прошлого. Господа, вернее, товарищи, это явный тупик! Я бы мог напомнить о том, почему рухнул, как трухлявый пень, всеми нами обожаемый СССР. Все, естественно, уже забыли, как на кухнях поливали грязью советский строй и как давились в очередях за всем. А вспомните, как наши девчонки срывали, по иному и не скажешь, когда разрешили, с себя ненавистную коричнево-черную школьную форму… Ну да ладно, об этом вспоминать не принято, зато «все хорошее» из той жизни сейчас в тренде. Впрочем, все это не раскроет глобальной сути происходящего ныне в наших головах.

Зачем советские «фишки» нужны власти, понятно и без лишних слов - необходимо заигрывание с ворчащим народом. Намного легче назначать ежегодно с десяток-другой Героев труда, чем платить ежемесячно учителям, врачам, рабочим и так далее достойную зарплату. А вот зачем все это нам, тем, кто от власти далек?

На мой взгляд, главное, что стоит за нашим желанием стремглав бежать назад от суровых реалий современной жизни в тепленькое советское болотце, - страх перед тем же самым будущим, а заодно нежелание отвечать за себя и свою жизнь. Пусть уж лучше это будет какой-нибудь добрый (или не очень, как в 37-м) дядя, который все сделает за меня. К примеру, кто из нас ходит на собрания домовых комитетов? Уверен, пять-десять человек из сотен на дом, хотя приватизированных квартир уже под 80%. Зато мы все недовольны тарифами и тем, как работают наши управляйки.

Мы говорим о себе как о великом народе, но тотально не верим и друг другу. Даже государственный ВЦИОМ сообщает, что 84% россиян не доверяют никому. И власть тут, извините, виновна весьма опосредованно. Мы и сами подтверждаем свою двуличность буквально на каждом шагу. Так, возмущаясь чиновничьими особняками в Майями и счетами на Кипре, сами судорожно (конкурс в Приморье - до 30-50 человек на место!) запихиваем своих детей в вузы на специальность «госслужба». И давайте признаемся, что не для того, чтобы вырастить честных чиновников, живущих на одну зарплату.

Стремясь back in the USSR, мы просто расписываемся в собственной несостоятельности и неумении жить по правилам, по которым живет практически весь мир. Только давайте не будем заблуждаться насчет того, чтобы взять все лучшее от социализма и все замечательное от капитализма. Или что у нас там получилось? Взять усы от Иван Иваныча, а брови от Иван Петровича...

Об этом уже мечтала одна недалекая особа и осталась сами знаете с чем…

Андрей Пушкарев, главный редактор газеты "Золотой Рог", Владивосток.