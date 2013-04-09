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Получение загранпаспорта расписали по минутам
Новый регламент Федеральной миграционной службы по выдаче загранпаспортов вступил в силу 7 апреля 2013 г.
Для тех, кто попытается ознакомиться с документом самостоятельно, приводим его полное название – Приказ Федеральной миграционной службы России от 15 октября 2012 года № 320 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».
Недавно он был зарегистрирован Минюстом РФ и опубликован в «Российской газете». Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых миграционной службой при предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов.
Как рассказала «ЗР» временно исполняющая обязанности заместителя начальника Управления ФМС по Приморскому краю Ирина АНДРЕЙЧЕНКО, главная суть этого документа – абсолютная прозрачность всех действий сотрудников, которые работают с гражданами в процессе получения загранпаспорта. В регламенте детально прописан алгоритм оформления документа, с каждым годом играющего все более важную роль в жизни каждого.
Только в Приморском крае в 2012 году, по сообщению краевого управления ФМС, оформлено 185193 загранпаспорта, в 2011 году этот показатель составлял 179702 документа, удостоверяющего личность российского гражданина за рубежом. Приморский край лидирует по количеству оформленных паспортов среди субъектов ДФО. На территории края их выдачей занимается 21 подразделение Федеральной миграционной службы.
Начнем с того, что изменилась форма заявления о выдаче паспорта. В соответствии с новым регламентом, гражданину предоставлены различные варианты получения заграничного паспорта. С заявлением о выдаче теперь можно обратиться с учетом персональной жизненной ситуации – по месту постоянного жительства (регистрации), по месту пребывания либо по месту фактического проживания, не секрет, что они порой не совпадают. Правда, от этого будет зависеть срок изготовления документа, в соответствии с Федеральным законом
№ 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» потребуется один месяц – в случае обращения заявителя по месту жительства, до четырех месяцев – при подаче документов не по месту жительства. В случае отъезда заявителя до получения паспорта к новому месту жительства в другой субъект РФ, по его заявлению, составленному в произвольной форме и поданному в миграционную службу уже на новом месте, оформленный заграничный паспорт будет перенаправлен в миграционную службу по новому месту жительства заявителя для вручения владельцу.
Появляется больший выбор и в отношении того, как подавать заявление.
- Заявитель по своему выбору может обратиться непосредственно в миграционную службу либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), который будет действовать по принципу «одного окна», - комментирует Ирина Вячеславовна. Кроме того, заявление в электронном виде можно направить посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В этом случае потребуется зарегистрировать свой личный кабинет. Но эту процедуру многие жители края уже прошли, и в настоящее время все больше заявлений о выдаче паспорта мы получаем через портал.
Что касается сроков, то в документе жестко прописано время, которое отводится на подготовку ответа на запрос другим ведомствам, участвующим в процессе оформления загранпаспорта. Например, МВД, ФСБ, Федеральной службе судебных приставов, военным комиссариатам, налоговым и судебным органам. Оно также зависит от способов подачи заявления (по месту жительства или по месту пребывания), а также от того, имел ли заявитель доступ к сведениям, составляющим гостайну.
В регламенте представлен исчерпывающий перечень документов, которые необходимо предоставить в ФМС вместе с заявлением, прописаны требования к заполнению пунктов заявления. Сделано это для того, чтобы люди не приносили, так сказать, некорректно оформленные бумаги, а значит, гораздо меньшее число заявителей получало мотивированный отказ, поясняют в УФМС по Приморскому краю.
Кроме того, в документе содержится однозначный запрет сотрудникам ФМС требовать какие-либо дополнительные документы, что, по мнению экспертов, снижает возможности для коррупции.
Вообще, ключевая фраза в названии регламента – «предоставление… государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов». И, как у любой другой услуги, качество зависит от времени, затраченного на ее получение. В регламенте четко прописаны временные рамки, в которые специалист должен уложиться, работая с каждым конкретным клиентом. Например, при консультации по телефону нужно успеть все объяснить за 10 минут, а если человек пришел в территориальный орган ФМС лично, то время консультации не должно превышать 30 минут. Время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 минут. Всего пять минут дается на прием уже подготовленного заявления, раньше на эту операцию выделялось 15 минут. Автор этих строк недавно смог убедиться лично – в отведенную пятиминутку специалист ФМС успела проверить документы, сделать фотографию и получить подпись заявителя, даже продемонстрировав минутную экономию. На ожидание в очереди уже готового паспорта в соответствии с регламентом должно уходить не более 20 минут. Работает ли этот норматив, проверим через месяц.
Сравнивая новый регламент с действовавшим ранее, специалисты отделения оформления заграничных паспортов краевого УФМС отмечают, что по некоторым позициям выделенное на работу с заявителями время сократилось. Впрочем, если кто-то из обратившихся в миграционную службу по телефону не сразу поймет разъяснения специалиста и придется ему что-то объяснять повторно, никто не прервется на полуслове, мотивировав тем, что рекомендованные регламентом 10 минут истекли. Сотрудники ФМС стараются предоставлять гражданам действительно качественную услугу и зачастую, в условиях ее высокой востребованности, работают не считаясь с личным временем.
Особенно ощущается нагрузка весной и летом. И по этому поводу специалисты дают совет не откладывать эту процедуру на самый последний момент, дабы не пришлось отказываться от запланированной поездки.
Ирина БАРАННИК, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Неедрос16:16, 09.04.2013#
Хм. . . самый умный что ли? Естественно я пытался через него подать заявление. . . На 6-м этапе, где анкета, выскакивает анкета внизу страницы только наполовину -до 2005 года, и нет возможности ни поднять это окошко, ни прокрутить его вниз. . . Как-будто это сделано, чтобы не подавали пока через этот сайт заявления. . .
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foreveryours17:08, 09.04.2013#
Только вчера отправила "привет" краевому УФМС. В Лесозаводском подразделении народ вообще не может попасть лично, потому что еще несколько месяцев назад установили дни для приема звонков на запись, но с 22-го марта никто не может дозвониться. При подаче на портале все сроки нарушаются, требуют документы, не предусмотренные регламентом. Сделать загранпаспорт в нашем районе стало настоящей проблемой. Сам по себе Регламент хорош, но где он и где наш чиновник? Две большие разницы. . .
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Псевдо14:51, 11.04.2013#
в Первореченском районе тоже по закону изготавливают паспорт - 1 месяц нового образца. Но, чтобы подать заявление начальнику - то очередь и записывают УЖЕ на июнь. ЭТО ЧТО? Гос. служба нашла выход как обходить закон, т. е. все вроде бы по закону - ведь очередь на подачу заявления начальнику в законе не оговорена - значит не нарушают.
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Вчера ходил подавать заявление на выдачу нового паспорта во Фрунзенский РОВД. . . . Записали только на подачу документоа на. . . . внимание. . . . 10 Июля!