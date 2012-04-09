Завтра в континентальной части Приморья воздух прогреется до +20°C

ПРИМОРЬЕ, 9 апреля, ZRPRESS. В минувшее воскресенье и в ночь на понедельник Приморье находилось под влиянием фронтальных разделов. В крае прошли осадки в виде дождя и мокрого снега.

9 апреля погодные условия в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае осадки прекратятся. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+18°C. В ночные часы в крае будет преобладать отрицательный температурный фон. Столбик термометра будет опускаться до -5...-10°C, на северо-востоке до -17°C, на побережье до -2...+3°C.

Днем во вторник, 10 апреля, Приморье окажется в теплом секторе циклона, смещающегося из районов Забайкалья на северо-восток Амурской области. В континентальной части края ожидается повышение температурного фона до +13...+20°C, на побережье, при южном ветре до +3...+9°C.

В среду с прохождением холодного атмосферного фронта в крае возможны осадки в виде дождя, сообщает пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».