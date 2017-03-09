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Во Владивостоке готовы поднять четвертую волну феминизма
«Феминологи»: во Владивостоке формируется феминистское сообщество
В преддверии 8 марта во Владивостоке в баре «Контрабанда» состоялась встреча женщин, неравнодушных к феминизму. Событие обрело высокую значимость и, можно сказать, положило начало формированию в городе феминистского сообщества: до этого во Владивостоке о феминизме всерьез и громко говорили нечасто.
Первая встреча «Феминологов» стала закрытой: мужчин в заведение не пустили. Однако, по словам организаторов, такой выбор – вовсе не вызов, и далее этот момент будет изменен.
- Сегодня необходимо, чтобы женщины услышали женщин, - отметила организатор мероприятия Елена БЕЛОВА. – На следующие встречи смогут прийти все желающие.
Тем не менее, по мнению некоторых участниц встречи, без участия представителей сильной половины человечества стоило бы проводить и другие феминистские встречи.
- Не обязательно, чтобы мы каждый раз встречались без мужчин, однако делать это следовало бы чаще, - отметила Яна СПИРГИС. – В европейской части мира такая практика нормальна: женщинам необходимо объединяться и общаться друг с другом, вдохновлять друг друга и учиться взаимопониманию, а не соперничеству. Кроме того, было бы неплохо, если бы женщины еще и создавали что-то вместе, позиционируя себя таким образом.
Закрытая встреча «Феминологи» 7 марта проходила в формате публичных выступлений с дальнейшим обсуждением: на сцену бара «Контрабанда» по очереди поднялись шесть участниц с шестью смелыми историями о себе.
Женщины говорили о праве на выбор внешности, самооценке, философии «childfree», освобождающей женщину от необходимости иметь детей, праве на жизнь без замужества, предрассудках в профессиональной деятельности, а также о такой животрепещущей теме, как насилие над женщинами. После каждого выступления следовало обсуждение: любая желающая могла подняться на сцену и выразить свое мнение по поводу темы. В целом на сцену бара 7 марта поднялось около двадцати участниц, а сам бар был заполнен практически «под завязку»: на встречу пришло более сотни заинтересованных гостий.
Формирование феминистского сообщества во Владивостоке – позитивное явление, - так считают большинство опрошенных участниц мероприятия. Однако среди мнений есть и критика.
- Без сомнения, то, что сегодня происходит в этих стенах - очень важно, - согласна Елена СВАЛОВА, участница встречи, юрист. – Однако я уверена, что пора приступать к формированию четвертой волны феминизма. За время его существования было три волны, и практически все отождествлялись с борьбой за права женщины. Сегодня мы добились практически всех прав. Да, мы еще не достигли окончательной перемены в сознании общества, и следующая волна должна достичь этой цели. Я говорю о том, что представительницам феминистского сообщества следует пустить свои права «в оборот», а не только эмоционально говорить о них: добиваться профессиональных высот, заниматься бизнесом, творчеством, самовыражением, наукой. Пользоваться своими правами в суде, то есть писать заявления на насильников (чего многие почему-то до сих пор не делают), на дискриминацию по половому признаку, и так далее. Все инструменты в наших руках, и осталось только использовать их. Кроме того, очень важно позиционировать себя, заявлять о себе. Конечно же, я не говорю, что это обязаны делать все. Я говорю о том, что феминизм должен развиваться в этом направлении.
Автор фото - Мария БОРОДИНА, PrimaMedia.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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