www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.83 р. 100 JPY: 51.33 р.
EUR: 61.99 р. 10 CNY: 85.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке готовы поднять четвертую волну феминизма

09 Марта 2017, 18:27 | Приморье

«Феминологи»: во Владивостоке формируется феминистское сообщество

 

В преддверии 8 марта во Владивостоке в баре «Контрабанда» состоялась встреча женщин, неравнодушных к феминизму. Событие обрело высокую значимость и, можно сказать, положило начало формированию в городе феминистского сообщества: до этого во Владивостоке о феминизме всерьез и громко говорили нечасто.

Первая встреча «Феминологов» стала закрытой: мужчин в заведение не пустили. Однако, по словам организаторов, такой выбор – вовсе не вызов, и далее этот момент будет изменен.

- Сегодня необходимо, чтобы женщины услышали женщин, - отметила организатор мероприятия Елена БЕЛОВА. – На следующие встречи смогут прийти все желающие.

Тем не менее, по мнению некоторых участниц встречи, без участия представителей сильной половины человечества стоило бы проводить и другие феминистские встречи.

- Не обязательно, чтобы мы каждый раз встречались без мужчин, однако делать это следовало бы чаще, - отметила Яна СПИРГИС. – В европейской части мира такая практика нормальна: женщинам необходимо объединяться и общаться друг с другом, вдохновлять друг друга и учиться взаимопониманию, а не соперничеству. Кроме того, было бы неплохо, если бы женщины еще и создавали что-то вместе, позиционируя себя таким образом.

Закрытая встреча «Феминологи» 7 марта проходила в формате публичных выступлений с дальнейшим обсуждением: на сцену бара «Контрабанда» по очереди поднялись шесть участниц с шестью смелыми историями о себе.

Женщины говорили о праве на выбор внешности, самооценке, философии «childfree», освобождающей женщину от необходимости иметь детей, праве на жизнь без замужества, предрассудках в профессиональной деятельности, а также о такой животрепещущей теме, как насилие над женщинами. После каждого выступления следовало обсуждение: любая желающая могла подняться на сцену и выразить свое мнение по поводу темы. В целом на сцену бара 7 марта поднялось около двадцати участниц, а сам бар был заполнен практически «под завязку»: на встречу пришло более сотни заинтересованных гостий.

Формирование феминистского сообщества во Владивостоке – позитивное явление, - так считают большинство опрошенных участниц мероприятия. Однако среди мнений есть и критика.

- Без сомнения, то, что сегодня происходит в этих стенах - очень важно, - согласна Елена СВАЛОВА, участница встречи, юрист. – Однако я уверена, что пора приступать к формированию четвертой волны феминизма. За время его существования было три волны, и практически все отождествлялись с борьбой за права женщины. Сегодня мы добились практически всех прав. Да, мы еще не достигли окончательной перемены в сознании общества, и следующая волна должна достичь этой цели. Я говорю о том, что представительницам феминистского сообщества следует пустить свои права «в оборот», а не только эмоционально говорить о них: добиваться профессиональных высот, заниматься бизнесом, творчеством, самовыражением, наукой. Пользоваться своими правами в суде, то есть писать заявления на насильников (чего многие почему-то до сих пор не делают), на дискриминацию по половому признаку, и так далее. Все инструменты в наших руках, и осталось только использовать их. Кроме того, очень важно позиционировать себя, заявлять о себе. Конечно же, я не говорю, что это обязаны делать все. Я говорю о том, что феминизм должен развиваться в этом направлении.

Автор фото - Мария БОРОДИНА, PrimaMedia.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: контрабанда  феминизм  сообщество 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru