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В фотопроекте "Посмотри на Владивосток *2016" объявлена специальная номинация "Школа"

09 Марта 2017, 17:00 | Приморье

Пора отправлять на конкурс школьные фотографии, сделанные во Владивостоке в 2016 году!

 

До 31 марта идет прием фотографий: принять участие в конкурсе в этой номинации может каждый, в чьем архиве за прошлый год есть снимки школьной тематики. Дайте им шанс быть выбранными для представления на городской фотовыставке и в специальном альбоме. Это могут быть различные фотографии: репортажные – о школьных событиях; панорамные – с видом школы; портретные – про школьников и учителей; интерьерные – из учебных классов и школьных коридоров, из учительской и кабинета директора школы; предметные – демонстрирующие школьное оборудование и школьные принадлежности.

Всего в проекте семь номинаций: «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Портрет», «Транспорт» и «Школа». Каждый автор может предоставить 5 своих фотографий. И в случае их выбора участниками жюри – автор получит в подарок фотоальбом, где будет опубликован его снимок.

Для участия в конкурсе – нужно зарегистрироваться на сайте проекта  www.LookAtVladivostok.ru и добавить фотографии через личный кабинет.

«Фотографии — зеркало культуры и ценностей каждого общества, и в  альбомах «Посмотри на Владивосток!» собираются великолепные детали  жизни, как будто в прекрасном архиве или музее. Год за годом мы видим  экспонаты событий и мимолетных радостей, рабочих моментов и связей  игры и любви между людьми и с городом. Я знаю это и ищу  свидетельских показаний, что город всё обновляется, а в то же самое время  в нём остаются старинные традиции культуры и общительности. История  продолжается и сегодня», - это мнение Биргитты Ингемансон, участника международного состава жюри проекта «Посмотри на Владивосток *2016», профессора Вашингтонского государственного университета, ученого-слависта, специалиста по русской литературе и русскому кино, составителю бестселлера «Письма из Владивостока. Элеонора Лорд Прей», автора книги «Солнечный дворик. Владивостокская повесть».

Пятый сезон проекта «Посмотри на Владивосток», стартовав фотоконкурсом, традиционно увенчается изданием альбома и большой выставкой, которая откроется в день рождения Владивостока – в Музее современного искусства «АртЭтаж», пишет Деловая газета «Золотой Рог» - информационный партнер события.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: lookatvladivostok  фотоконкурс  посмотри на владивосток 



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