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Футболисты из детских домов Приморья вступают в борьбу за призовую поездку в Лондон

09 Марта 2017, 14:46 | Приморье

10 – 12 марта 2017 года в г. Спасске-Дальнем пройдет региональный этап XII открытого чемпионата по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Его организаторами выступают компания «МегаФон», Департамент физкультуры и спорта Приморского края, Федерация футбола Приморского края.

В Физкультурно-спортивном центре г. Спасска-Дальний встретятся воспитанники приморских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята будут соревноваться в двух возрастных категориях: 2002 – 2003 гг. рождения и 2004 – 2005 гг. рождения. По итогам игр две команды, занявшие первые места в своих возрастных категориях, отправятся на полуфинал, который будет проходить с 3 по 5 апреля 2017 года во Владивостоке. Здесь ребята будут отстаивать честь Приморья среди победителей региональных этапов из Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Иркутской и Магаданской областей, а также республик Саха (Якутия) и Бурятия, Еврейской автономной области.

Финал чемпионата «Будущее зависит от тебя» пройдет в Сочи c 24 по 28 мая 2017 г. Победители получат возможность побывать в Лондоне, посетить футбольный клуб «Арсенал», побывать на предматчевой тренировке, встретиться с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола.
«Мы знаем, что турнир «Будущее зависит от тебя» очень любят и каждый год очень ждут воспитанники приморских учреждений для детей, находящихся под опекой государства, - говорит Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».- Ребята весь год готовятся, тренируются и показывают на турнире лучшие спортивные качества. Дважды команда из детского дома г. Уссурийска становилась лучшей среди других команд Дальнего Востока и Восточной Сибири и участвовала в финальных играх в г. Сочи. Но победа это не главное, гораздо важнее, что игры помогают мальчишкам достигать поставленной цели, учат достойно переживать поражения, дарят им настоящее живое общение со сверстниками».

Открытие регионального этапа соревнований в г. Спасске-Дальнем состоится 10 марта в 14.00 по адресу: ул. Парковая, 43/1, Физкультурно-спортивный центр.

Досье "Золотого Рога":  «МегаФон» – ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Компания и ее дочерние предприятия работают во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, и насчитывают 76,8 млн абонентов. Социальная миссия «МегаФона» – объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации в любых условиях. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России. Среди других приоритетных направлений благотворительной деятельности компании – помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России. В 2016 году «МегаФон» поддержал более 40 благотворительных проектов во всех регионах страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили около 18 000 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: футбол  будущее зависит от тебя  Мегафон 



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